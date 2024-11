Palavra do dia 18-10-2024: Dois palitos Significado de Dois palitos:Expressão que define algo que será resolvido rapidamente. O mesmo que "7e8", na linguagem dos dançarinos... Dicionário Informal|Do R7 18/10/2024 - 10h50 (Atualizado em 18/10/2024 - 10h50 ) twitter

Significado de Dois palitos:

Expressão que define algo que será resolvido rapidamente.

O mesmo que "7e8", na linguagem dos dançarinos.

O mesmo que "é prá já", "dois segundos", "imediatamente".



Exemplo de uso:

UM PEQUENO DIÁLOGO:

-Preciso de ajuda, você pode me ajudar?

-2P! (DOIS PALITOS)