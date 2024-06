Dicionário Informal |Do R7

Palavra do dia 24-06-2024: Canzana Significado de Canzana:Substantivo feminino Regionalismo: Estremadura. Vida de mandrião; vadiagem, vagabundagem Exemplo de uso: Manoel...

Significado de Canzana:

Substantivo feminino

Regionalismo: Estremadura.

Vida de mandrião; vadiagem, vagabundagem



Exemplo de uso:

Manoel vivia à canzana como nos tempos da distante juventude opulenta em Paris.