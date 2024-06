Palavra do dia 29-06-2024: Crasso Significado de Crasso: O erro crasso é diferente do erro comum a que todos nós estamos sujeitos devido à imperfeição humana. Aquele...

Significado de Crasso: O erro crasso é diferente do erro comum a que todos nós estamos sujeitos devido à imperfeição humana. Aquele que comete um crasso, comete um erro inadmissível para a posição que a pessoa ocupa ou para o que ele representa perante os outros (funcionários, seguidores, eleitores, admiradores, etc). Consulte a matéria completa no Dicionário inFormal Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.