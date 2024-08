Doutores brasileiros enfrentam penalidades salariais no mercado de trabalho, aponta Ipea Resultados sugerem um prêmio salarial reduzido para o doutorado de aproximadamente 1,1% no setor educacional Educação|Thays Martins, do R7, em Brasília 27/08/2024 - 00h02 (Atualizado em 27/08/2024 - 00h06 ) ‌



O prêmio salarial é a associação do salário dos profissionais com a titulação de doutorado Divulgação/ UnB

O prêmio salarial para doutores no setor educacional é de apenas 1,1% sobre o salário-hora, enquanto nos setores não educacionais, esse prêmio atinge 8,7%. O prêmio salarial é a associação do salário dos profissionais com a titulação de doutorado.

O dado consta no estudo “O Prêmio Salarial e a Penalidade por Sobre-Educação de Doutores: Estimativas Para o Setor Privado Brasileiro”, publicado pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) nesta segunda-feira (26).

Segundo o estudo, os profissionais estarem melhorando pouco o salário após o doutorado pode desencorajar que estudantes queiram continuar na vida acadêmica.

O estudo também constatou que 45,9% dos doutores no setor educacional e 84,2% nos setores não-educacionais estão empregados em trabalhos que não exigem a formação que eles têm.

Aqueles que estão empregados em funções alinhadas à sua formação recebem salários significativamente maiores do que aqueles que estão no chamado sobre-educação, quando trabalham fora de sua área de formação. Nos setores não educacionais, a mediana do salário-hora é cerca de 64% maior para quem está em uma posição alinhada à sua qualificação.

Além disso, a pesquisa mostrou que em 2019, apenas 75% dos doutores estavam formalmente empregados