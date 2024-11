Elogios ao Pé de Meia e redação sobre herança negra: alunos se preparam para etapa final do Enem 2024 Candidatos ainda vão responder à prova de ciências da natureza e matemática no próximo domingo Educação|Do R7, em Brasília 04/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 04/11/2024 - 02h00 ) twitter

Segundo dia de provas acontece no próximo domingo Marcelo Camargo/Agência Brasil - 3.11.2024

Os participantes concluíram, nesse domingo (3), a primeira etapa das avaliações do Enem 2024 (Exame Nacional do Ensino Médio). Em cinco horas de provas, os concorrentes responderam 45 questões de linguagens (Língua Portuguesa, Literatura, Artes, Educação Física, Tecnologias da Informação e Comunicação e Língua Estrangeira - inglês ou espanhol) e 45 questões de ciências humanas (História, Geografia Filosofia e Sociologia). Além disso, precisaram fazer a redação, com o tema de “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”.

Confira abaixo os destaques da avaliação e veja informações sobre o segundo dia de provas

Primeiro dia

Redação

Professores classificaram o tema da redação deste ano como atual e um reforço ao “caráter pedagógico” da avaliação. Além disso, o assunto se alinha a um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (Organização das Nações Unidas), que busca promover a igualdade étnico-racial como uma meta global

Caráter pedagógico

Para a coordenadora e professora de redação do PB Colégio e Curso, Juliana Rettich, a escolha reforça o papel social da avaliação, já que os temas escolhidos geram um debate com toda a sociedade. “A África é o berço da humanidade e da civilização. Precisamos urgentemente nos voltar para os registros que temos sobre isso; desde a filosofia até a medicina, o continente africano contribuiu com o progresso de toda a humanidade”, afirmou.

‌



Além disso, Juliana ressalta que o Brasil ainda vive um regime que busca “subalternizar os povos racializados, como os povos africanos”. “Esse apagamento é uma ferramenta de poder para manter no imaginário social a inferiorização dos povos da África, o que perpetua o racismo no Brasil”, afirmou.

Previsibilidade

Para Natália Lopes, professora de redação do colégio QI, o tema era “relativamente previsível”, já que as questões relacionadas a minorias têm ganhado destaque nas últimas avaliações. Ela reforça a importância do enfoque como um convite à reflexão sobre a importância da cultura africana na identidade do país.

‌



“Ao abordar o termo ‘desafios’, espera-se que o candidato analise as causas e consequências da falta de valorização dessa herança cultural. Além disso, é importante ressaltar que esse tema se alinha diretamente ao ODS 18 da ONU (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável), que promove a igualdade étnico-racial como uma meta global”, explica.

Pé-de-Meia

Dias antes do exame, o ministro da Educação, Camilo Santana, atribuiu o aumento nas inscrições ao programa Pé-de-Meia, que paga um incentivo de R$ 200 bônus ao aluno que participar. Em 2024, foi registrado um total de 4.325.960 inscritos, um aumento de 10% em relação ao ano anterior, segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais).

‌



“Nós tivemos um incentivo do Pé-de-Meia, que garante que quem fizer as duas provas do Enem recebe mais uma parcela mensal. Eu acho que isso deu esse estímulo, e eu espero que a gente possa ter um sucesso no Enem”, afirmou o ministro.

As provas

Cerca de 4,3 milhões de estudantes estão inscritos e buscam conquistar uma vaga no ensino superior através do exame. No primeiro dia, os participantes enfrentaram 90 questões objetivas — sendo 45 de linguagens e 45 de ciências humanas — além da redação. O tempo disponível será de cinco horas e meia. Os horários abriram ao meio-dia e fecharam pontualmente às 13h, conforme o horário de Brasília.

Gabarito

A divulgação do gabarito oficial será feita exclusivamente na página do Enem, no portal do Inep, no dia 13 de janeiro de 2025. Vale lembrar que o gabarito não permite ao participante calcular sua nota na avaliação.

Isso acontece porque o Inep utiliza um método específico para o cálculo da nota, que atribui pesos diferentes para cada questão do exame, é a Teoria de Resposta ao Item (TRI).

Redes sociais

Os participantes do primeiro dia de provas repercutiram o tema da redação nas redes sociais após deixarem os locais da avaliação. “Não achei o tema da valorização da herança africana difícil, mas o nervosismo atrapalhou muito na hora da escrita”, disse uma usuária em uma plataforma. Além disso, a citação de referências da cultura brasileira em questões, como Rita Lee e Racionais, também movimentou as redes

Segundo dia de provas

Já o segundo dia do exame acontece no próximo domingo (10) e será dedicado às provas de ciências da natureza e matemática, com 45 questões em cada caderno. O tempo de prova será de quatro horas e meia, encerrando o Enem 2024.