Enem 2024: alunos começam prova de matemática e ciências da natureza; exame vai até 18h30 Prova aplicada neste domingo terá 5 horas de duração, com 90 questões de matemática, biologia, física e química Educação|Do R7, em Brasília 10/11/2024 - 13h30 (Atualizado em 10/11/2024 - 13h30 )

Segunda prova do Enem terá 90 questões Marcelo Camargo/Agência Brasil

A segunda prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2024 teve início às 13h30 deste domingo (10). Serão 5 horas de exame, e os estudantes vão responder 90 questões de matemática e ciências da natureza (biologia, física e química).

A prova termina às 18h30. Os alunos são autorizados a sair do local sem o caderno de questões duas horas após o início do exame. Caso queiram levar o caderno, terão que permanecer na sala pelo menos até 18h.

Segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), que organiza o Enem, a expectativa é que os 4,3 milhões de candidatos que confirmaram inscrição para esta edição realizem a prova.

Resultado

O Inep divulgará o resultado do gabarito das provas em 20 de novembro. Os candidatos que quiserem conferir as respostas dos cadernos poderão acessar a página do participante.

O resultado final será em 13 de janeiro de 2025. Cada participante receberá cinco notas, sendo uma para cada área da prova objetiva e a nota da redação. O cálculo para ingresso em faculdades e universidades varia dependendo da instituição, com pesos diferentes para cursos diferentes.

Dificuldade da prova

Especialistas ouvidos pelo R7 acreditam que a prova deste domingo apresente um nível de dificuldade médio, assim como a etapa de humanas, realizada na semana passada. Segundo o professor de matemática da Blue Global School Orlando Siade, a interpretação será um dos fatores importantes para a resolução das questões.

“A prova do segundo dia tem como característica marcante a interpretação textual de linguagem verbal, mas também da interpretação dos gráficos e tabelas, que trazem a dificuldade da interpretação da linguagem não verbal”, destacou.

Para a professora de matemática do Colégio pH de Brasília Jéssica Rama, o estudante precisa organizar o tempo de prova para conseguir uma boa pontuação.

“Resolver a prova de matemática do Enem pode ser desafiador, principalmente por causa do número de questões. Por isso, é fundamental realizar uma boa gestão de tempo com o objetivo de maximizar a pontuação na prova. Para isso, devido ao sistema do TRI, é imprescindível garantir o máximo de acertos nas questões consideradas fáceis”, afirmou Jéssica.