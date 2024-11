Enem 2024: alunos reclamam que provas do 1º dia foram difíceis. É verdade? Especialistas afirmaram que prova exigiu capacidade crítica e interpretativa por parte dos alunos Educação|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 05/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 06/11/2024 - 12h16 ) twitter

Edição teve mais de 4,3 milhões de inscritos Marcelo Camargo/Agência Brasil - 03/11/24

Ao menos 3 milhões de estudantes realizaram a primeira prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) no último domingo (3) com questões de linguagens e ciências humanas. Para alguns, a abordagem foi considerada difícil e cansativa, mas, segundo especialistas ouvidos pelo R7, a prova apresentou um nível de dificuldade médio. De todo modo, exigiu capacidade crítica e interpretativa por parte dos alunos.

“Observamos questões que exigiam não apenas conhecimento factual, mas também uma capacidade crítica e interpretativa por parte dos alunos. O grande desafio demonstrado pela prova foi a quantidade de texto que torna a prova cansativa, e isso é um desafio que o estudante deve estar sempre atento”, disse a professora Maíra Cordeiro, do colégio Blue Global School.

Nesta edição, houve muitas referências culturais contemporâneas na prova. Entre elas, o grupo de rap Racionais MC’s, a série americana “Game of Thrones”, a escola de samba Mangueira, novelas e a cultura do cancelamento.

Temáticas sociais, como lutas por igualdade racial, questões ambientais e de sustentabilidade, apareceram de forma recorrente na prova. Para o professor de história Wesley Carvalho, o exame teve uma orientação mais “moderna” e não exigiu tanto do conhecimento específico, mas sim, da interpretação.

“Eu verifiquei que as questões exigiram dos candidatos, além do conhecimento histórico, uma capacidade de interpretação e análise crítica para conseguir solucionar as questões, levando até ao questionamento de alguns candidatos sobre a falta de questões tipicamente conteudistas, pois as questões não necessariamente exigiram conhecimentos específicos ou profundos de um determinado tema”, disse Carvalho.

O professor de geografia da Blue Global School, Anderson da Silva analisa que o foco geral, como visto na redação, foi a valorização das culturas e tradições herdadas por povos indígenas e africanos.

“A prova não se diferenciou tanto da aplicada em 2023, na qual interpretação de texto novamente ganhou destaque, mas em relação aos outros anos se mostrou muito menos conteudista", argumentou Anderson.

Além da prova de múltipla escolha, os candidatos precisaram escrever uma redação sobre os desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Para alguns especialistas, a temática reforçou o “caráter pedagógico” da avaliação.

Além disso, o assunto se alinha a um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (Organização das Nações Unidas), que busca promover a igualdade étnico-racial como uma meta global.

Segundo dia de prova

Neste domingo (10), os alunos vão realizar a segunda etapa do Enem. Serão 90 questões de matemática e suas tecnologias e ciências da natureza. Os portões abrem às 12h e fecham às 13h, no horário de Brasília. O tempo de prova será de 5h, começando às 13h30 e terminando às 18h30.

*Sob supervisão de Leonardo Meireles