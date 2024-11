Enem 2024: candidatos reclamam de demora na divulgação dos locais de prova Inep não publicou informações sobre locais de prova dos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, que acontece em 13 dias Educação|Do R7 21/10/2024 - 16h54 (Atualizado em 21/10/2024 - 16h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Faltando 13 dias para o Enem, Inep não divulga locais de prova Marcello Casal jr/Agência Brasil

Faltando 13 dias para a primeira etapa do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) ainda não divulgou os locais de prova para os estudantes. A publicação das informações sobre onde os testes serão aplicados estava prevista para até duas semanas antes das provas, que acontecem nos dias 3 e 10 de novembro.

Nas redes sociais, internautas reclamaram da demora e cobraram o Inep para atualizar o cartão de inscrição. O R7 acionou o instituto e aguarda resposta.

Usuários do X, antigo Twitter, marcaram a conta oficial do Inep e fizeram diversas postagens com brincadeiras, como “um Enem ou um local de prova misterioso?”, “chá revelação Enem 2024″ e “alô Inep, o local de prova do Enem tá vindo a cavalo ou vai ser surpresa mesmo?”.

Alguns participantes afirmam que a demora pode prejudicar a preparação de logística no dia da aplicação do exame. “Uma semana para o Enem e não sai o local da prova. Pelo amor de Deus, as pessoas precisam se programar”, escreveu uma internauta.

‌



Na última edição do exame, o instituto divulgou os locais de prova no dia 24 de outubro, 12 dias antes da primeira prova. Os estudantes aguardam um pronunciamento do Inep, que ainda não informou quando as informações serão disponibilizadas para os candidatos.

Cronograma

Após a aplicação das provas, os participantes têm até dia 15 de novembro para solicitar a reaplicação da prova. Esses solicitantes poderão realizar o exame nos dias 10 e 11 de dezembro. Apenas inscritos que não conseguiram comparecer por motivos de logística ou doença, podem pedir a reaplicação.

Segundo o Inep, os gabaritos oficiais devem ser divulgados no dia 20 de novembro para que os estudantes confiram a prévia dos resultados. A previsão de publicação das notas é dia 13 de janeiro de 2025.