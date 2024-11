Enem 2024: como ingressar em universidades brasileiras ou do exterior com nota da prova Governo brasileiro oferta programas e parcerias com instituições de fora do país todos os anos Educação|Do R7 11/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 11/11/2024 - 02h00 ) twitter

Resultado será divulgado em janeiro de 2025 Valter Campanato/Agência Brasil

A nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) pode ser a porta de entrada para alunos que querem estudar no exterior e em universidades brasileiras. Com a divulgação do resultado em 13 de janeiro, o candidato pode se inscrever em diversos programas ofertados pelo Ministério da Educação ou em instituições conveniadas ao Inep (Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

Sisu

O Sisu (Sistema de Seleção Unificada) é um portal para as instituições públicas de ensino superior. O sistema faz a seleção dos estudantes com base na média da nota da prova do Enem até o limite da oferta das vagas, por curso e modalidade de concorrência.

Prouni

O Prouni (Programa Universidade para Todos) possibilita ao estudante que fez o exame ter acesso a bolsa de estudo integral (100%) ou parcial (50%) em universidades particulares.

Para concorrer ao benefício, o estudante deve ter renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa. No caso da bolsa parcial, a renda familiar deve ser de até três salários mínimos por pessoa.

Fies

Estudantes que fizeram o Enem também podem se candidatar para financiamento em universidades particulares.

Para se inscrever nos processos seletivos do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), é preciso ter feito algum Enem após 2010 e ter tido média aritmética das notas nas cinco provas igual ou superior a 450 pontos, além de nota na redação superior a zero.

Além disso, é necessário ter renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos.

Oportunidades fora do país

Portugal

O Brasil tem acordo bilateral com Portugal, e por isso, o país oferece vagas a brasileiros em cursos de graduações. As inscrições deverão ser feitas, diretamente, nas instituições portuguesas. Confira a lista de universidades aqui.

Estados Unidos

Quem sonha em estudar nos Estados Unidos pode participar de processos seletivos e entrar nas universidades NYU (New York University), Northwestern University ou na Temple University.

Reino Unido

Os candidatos que conseguirem uma pontuação alta podem ter acesso às universidades de Oxford, Kingston, Glasgow, Birkbeck e Bristol.

Canadá

No Canadá, as instituições que utilizam a nota do Enem são a Universidade de Toronto, Humber College e a Universidade da Colúmbia Britânica.

Processo seletivo em instituições

Cada faculdade tem uma regra par aceitar a nota do exame. Por isso, é importante ficar de olho nos sites das instituições para não perder os prazos.

O processo seletivo no exterior também pode incluir entrevistas, avaliação do histórico escolar e cartas de apresentação.