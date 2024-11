Enem 2024: entenda como a nota da prova é calculada Exame vai ser aplicado em 3 e 10 de novembro; mais de cinco milhões se inscreveram Educação|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 30/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 30/10/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Horários, documentos e orientações para a prova Divulgação/Agência Brasil - Arquivo

A prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024 vai ser aplicada para mais de 5 milhões de pessoas neste domingo ( 3) e no próximo (10). O exame visa avaliar o desempenho escolar de estudantes que finalizaram a educação básica e é utilizado como avaliação para ingresso no ensino superior em todo o Brasil.

A avaliação tem 180 questões objetivas e o método utilizado para a pontuação é a TRI (Teoria de Relação ao Item). Segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), a metodologia utilizada é um “conjunto de modelos matemáticos que busca representar a relação entre a probabilidade de o participante responder corretamente a uma questão, o seu conhecimento na área em que está sendo avaliado e as características das questões”.

Neste modelo, a particularidade de cada questão é considerada, de forma que a nota final não depende do total de questões acertadas, mas de quais perguntas foram respondidas de forma correta. “Duas pessoas com a mesma quantidade de acertos na prova são avaliadas de forma distintas a depender de quais itens estão certos e errados e podem, assim, ter notas diferentes”, detalha.

O peso de cada questão é avaliado baseado em três parâmetros:

‌



a) Discriminação: diferencia os participantes que dominam o conteúdo avaliado dos que não dominam;

b) Dificuldade: associado à dificuldade da habilidade avaliada na questão, quanto maior seu valor, mais difícil é a questão;

‌



c) Acerto casual: representa a probabilidade de um participante acertar a questão mesmo não dominando a habilidade exigida, o “chute”;

Segundo o Inep, os valores dos parâmetros “a”, “b” e “c” são definidos a partir de pré-testes a nível nacional, de modo que a prova de 2024 se mantenha no mesmo nível que outros anos.

‌



“Apesar de a nota do Enem não ser calculada diretamente pelo número de acertos, existe uma relação entre o número de acertos e a nota calculada pela TRI. Isso quer dizer que um participante que teve um número de acertos alto terá nota alta no Enem, e um participante que teve pouco acerto terá nota baixa”, explica.

O cálculo de cada nota é feito baseado na “coerência das respostas” de cada participante. “Espera-se que participantes que acertaram as questões difíceis devam também acertar as questões fáceis, pois, entende-se que a aquisição do conhecimento ocorre de forma cumulativa, de modo que habilidades mais complexas requerem o domínio de habilidades mais simples”, resume.

Composição das notas

A prova é dividida da seguinte forma: no primeiro dia, são 45 questões de linguagens, códigos e suas tecnologias (língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, artes), 45 questões de ciências humanas e suas tecnologias (história, geografia, filosofia e sociologia), além de uma redação (que vale mil pontos).

No segundo dia, são 45 questões de ciências da natureza e suas tecnologias (química, física e biologia) e outras 45 questões de matemática e suas tecnologias.

Quando o resultado do Enem for divulgado, cada participante recebe cinco notas, sendo uma para cada área da prova objetiva e a nota da redação. O cálculo para ingresso em faculdades e universidades varia dependendo da instituição, com pesos diferentes para cursos diferentes.