Enem 2024: entenda como é definida a nota da redação Prova é corrigida por pelo menos dois avaliadores, que julgam cinco competências diferentes Educação|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 25/10/2024 - 14h00 (Atualizado em 25/10/2024 - 14h00 )

Nota pode variar de 0 a 1.000 pontos Reprodução/Agência Brasil - Arquivo

O Enem 2024 (Exame Nacional do Ensino Médio) acontece nos dias 3 e 10 de novembro. A prova avalia o desempenho escolar de estudantes que finalizaram a educação básica e é utilizada como meio de ingresso no ensino superior em todo o Brasil. A prova é composta por uma redação e quatro blocos com questões de múltipla escolha.

A redação do Enem pode ter até 30 linhas e é baseada em um tema divulgado apenas no dia da prova. O texto precisa ser dissertativo-argumentativo e ter uma proposta de intervenção. A nota máxima é de 1.000 pontos, mas alguns critérios podem fazer com que alunos zerem a prova.

A redação feita pelos candidatos é corrigida por pelo menos duas pessoas graduadas em letras ou em linguística. Os profissionais avaliam de forma independente, sem que eles saibam a nota que foi dada pelo outro. O desempenho é avaliado dentro dos seguintes critérios:

Competência I: Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa;

Competência II: Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa;

Competência III: Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista;

Competência IV: Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação;

Competência V: Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.

Os avaliadores concedem uma nota de 0 a 200 pontos para cada uma das competências mencionadas, que somadas formam a nota atribuída. A nota final do candidato é o resultado da média aritmética das notas dadas pelos avaliadores.

Caso as notas atribuídas forem diferentes entre si por mais de 100 pontos no total ou se a diferença em uma mesma competência for de mais de 80 pontos, o Inep avalia que houve discrepância na nota, e a redação é avaliada por uma terceira pessoa. Nesse caso, a nota final será a média aritmética das duas notas totais de valor mais próximo.

Se mesmo com a terceira avaliação a discrepância ainda continuar, a redação passa para uma banca composta por outros três avaliadores, que vai analisar e definir a nota final.

O que zera uma redação?

Algumas características podem fazer com que a redação receba nota 0. São elas:

Fuga total do tema;

Não obediência ao tipo dissertativo-argumentativo;

Falta de texto escrito na Folha de Redação, considerado “em branco”;

Caso o texto tenha menos de sete linhas escritas, considerada “texto insuficiente”;

Ofensas, injúrias, desenhos e outras formas propositais de anulação, considerada “anulada”;

Trecho deliberadamente desconectado do tema proposto (reflexões do participante sobre o processo de escrita, sobre a prova ou sobre o desempenho);

Nome, assinatura, rubrica ou qualquer outra forma de identificação no espaço destinado exclusivamente ao texto da redação, considerada “anulada”;

Texto escrito em língua estrangeira;

Texto inelegível, considerado “anulado”;

Em caso de cópia de texto do caderno de questões, a redação vai ter o número de linhas copiadas desconsiderado para a contagem do número mínimo de linhas.

Dicas de redação

A depender da instituição de ensino superior desejada, a nota da redação pode ser essencial para definir a aprovação de um candidato. A professora Thaiane Espíndola, do Colégio Qi, no Rio de Janeiro, afirma que, para uma boa nota, é importante seguir um modelo específico, o que na prova do Enem são as competências avaliadas.

“Conheça as competências avaliadas. Para isso, pesquise detalhadamente sobre cada uma delas, entenda quais exigências elas geram, o que é ou não é permitido ao longo do texto. Esse tipo de conhecimento alavanca a nota pra cima. Em contrapartida, a falta dele inviabiliza que o estudante, ainda que produza um bom texto, alcance uma média alta”, detalha.

Outra recomendação é se ater aos seus conhecimentos e não tentar escrever sobre o que não se sabe, tanto sobre domínio linguístico como repertório sociocultural. “Por isso, não se enrole tentando impressionar o avaliador. Use apenas o conhecimento que é do seu domínio, seja no campo da gramática, seja no campo das informações”, completa.