Enem 2024: Inep autoriza 1.023 pedidos de reaplicação de prova entre mais de 10 mil Exame acontece em 10 e 11 de dezembro; candidatos que tiveram problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas têm direito Educação|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 22/11/2024 - 17h34 (Atualizado em 22/11/2024 - 17h46 )

Resposta sobre reaplicação foi divulgada Marcello Casal Jr/Agência Brasil - Arquivo

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) aprovou 1.023 dos 10.219 pedidos de reaplicação da prova do Enem 2024 . Os resultados das solicitações foram disponibilizados nesta sexta-feira (22) e podem ser conferidos na página do participante . O Enem vai ser reaplicado nos dias 10 e 11 de dezembro.

Os gabaritos da prova oficial foram divulgados pelo MEC (Ministério da Educação) no dia 11, e a previsão é que o resultado oficial saia em 13 de janeiro de 2025.

Os participantes que têm direito são aqueles que tiveram problemas logísticos durante a aplicação do exame ou estavam com doenças infectocontagiosas. O edital do Enem define como “problemas logísticos” que justifiquem a reaplicação da prova:

desastres naturais que prejudiquem a aplicação do exame por comprometer a infraestrutura do local;

falta de energia elétrica que comprometa a visibilidade da prova por ausência de luz natural; ou

erro de execução de procedimento de aplicação que resulte em prejuízo comprovado.

Os candidatos acometidos por doenças infectocontagiosas — tuberculose, coqueluche, difteria, doença meningocócica e outras meningites, varíola, gripe, poliomielite, sarampo, rubéola, varicela e Covid-19 — na semana que antecedeu os dias de aplicação também puderam solicitar a reaplicação.

‌



Os participantes que tiveram problemas de saúde durante a aplicação da prova e não conseguiram concluir o exame, ou que por qualquer motivo precisaram se ausentar do local, não têm direito à reaplicação da prova.

Ausentes na prova

No segundo dia da prova do Enem 2024, o Rio Grande do Sul foi a unidade da federação com a maior taxa de ausentes, com 48,6%, seguido por Amazonas (44,7%) e Mato Grosso (35,7%). No país, 30,6% dos inscritos não compareceu para fazer o exame, o que representa uma queda de 1,4% se comparado ao último ano.

‌



Ao menos 2,98 milhões de estudantes de todo o país fizeram a segunda prova do Enem. O número representa um percentual de 69,4% de 4,3 milhões de inscritos, número um pouco maior que a edição passada, quando 68% do total de inscritos compareceram ao segundo dia.

O Sergipe foi o estado com menos candidatos ausentes no primeiro dia deste ano, com 75,2% dos inscritos fazendo o exame. Na sequência, aparecem Piauí (74,3%) e Rio Grande do Norte (74,2%).