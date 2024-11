Enem 2024: MEC estuda voltar a usar exame para dar certificado de ensino médio Desde 2017, o Enem não é usado dessa forma; ideia é que mudança seja implementada no ano que vem Educação|Thays Martins, do R7, em Brasília 10/11/2024 - 20h22 (Atualizado em 10/11/2024 - 21h14 ) twitter

Resultado final será conhecido em 13 de janeiro de 2025 Paulo Pinto/Agência Brasil

O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou neste domingo (10), em coletiva de imprensa, que o Ministério da Educação e o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) estudam voltar a usar o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para certificar a conclusão do ensino médio para quem tem mais de 18 anos. Desde 2017, o exame não é usado dessa forma.

Atualmente, estudantes com 18 anos ou mais conseguem o certificado de conclusão do ensino médio a partir do Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos). Segundo Santana, o Ministério da Educação não deve dar fim ao Encceja, mas quer que o Enem também sirva para essa finalidade.

“Nesse primeiro momento que o Inep vai fazer toda a avaliação, [a ideia] é garantir que o atual Encceja continue dando oportunidade para os jovens fazerem a certificação, mas também o Enem passar a fazer a certificação", explicou.

Santana disse que essa discussão foi iniciada e que será levada às secretarias de educação dos estados. Além dessa mudança, o ministro também anunciou que MEC estuda usar o Enem no lugar do Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica) para os estudantes do terceiro ano. A avaliação serve para diagnosticar o nível da educação básica brasileira.

‌



“Nós temos o desejo de implementar as duas mudanças em 2025. O Inep vai se debruçar sobre as duas propostas”, disse o ministro. A discussão, segundo ele, deve ser finalizada até maio.

A mudança em relação ao Saeb é importante, segundo o ministro, já que muitos estudantes “priorizam o Enem em relação ao Saeb".

‌



Balanço do Enem

O balanço do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024 mostrou que 1.925 estudantes foram eliminados no segundo dia de prova, neste domingo (10). O número é menor do que o do primeiro dia, quando 4.999 candidatos foram eliminados.

Os principais motivos para a eliminação foram uso de dispositivos elétricos e deixar os locais de prova antes do horário permitido. Além disso, foram registradas 1.037 ocorrências, tais como falta de água e energia.

‌



Segundo Camilo Santana, nenhum local de prova precisou ter o exame cancelado. O ministro disse que a avaliação ocorreu sem “ocorrências graves".