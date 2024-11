Enem 2024: Nordeste foi a região com mais concluintes do ensino médio inscritos Em 14 unidades da federação, 100% de estudantes da rede pública que terminam o ensino médio este ano se inscreveram Educação|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 10/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 10/11/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Apenas Maranhão não teve 100% de inscritos Alexandre Campbell/IMPA - Arquivo

Dos nove estados da região Nordeste, apenas o Maranhão não teve 100% de estudantes que estão concluindo o ensino médio na rede pública inscritos no Enem 2024 (Exame Nacional do Ensino Médio). O estado teve 83% de concluintes inscritos, o que representa um aumento de quase 30% do índice registrado no último ano, que foi de 54,2%.

Foram 14 unidades da federação com todos os estudantes concluintes públicos inscritos. No total, o Brasil registrou 94% de inscrições desse grupo, 36% a mais que a edição de 2023, que teve 58% de inscritos. Os dados são do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), e os percentuais foram estimados com base no Censo Escolar de 2023. Veja abaixo os índices por região:

CONCLUINTES DO ENSINO MÉDIO PÚBLICO INSCRITOS NO ENEM Luce Costa/Arte R7

No Centro-Oeste, o Distrito Federal e Goiás tiveram adesão total dos estudantes da rede pública que concluem o ensino médio este ano. Em Mato-Grosso, foram 89% e em Mato Grosso do Sul, foram 84%.

No Norte, 100% dos concluintes do Acre, Amapá e Pará se inscreveram no Enem. A maior variação de inscritos em 2023 e em 2024 foi no Pará, que teve quase 50% de aumento, indo de 52,2% para a totalidade.

‌



As regiões com menos adesão foram Sul e Sudeste, com média de 84% e 87%, respectivamente. Mas todos os estados do país tiveram aumento de inscritos na comparação com 2023.

O ministro da Educação, Camilo Santana, atribuiu o crescimento na participação do exame com o impacto em políticas públicas de incentivo. “Esses números são um reflexo não só do esforço dos estados, que estimulam a inscrição, mas de um efeito forte do Pé-de-Meia”, afirma. Os alunos beneficiados pelo programa que fizerem os dois dias de avaliação vão receber uma parcela extra de R$ 200 em 2025.

‌



Para o diretor-geral do sistema de ensino ProRaiz, Flávio Rocha, o aumento da participação no exame reflete a relevância do Enem na vida dos estudantes, que “veem o ensino superior como uma possibilidade real para suas vidas, o que pode motivá-los a se dedicar mais à educação básica”. “[O Enem] não só oferece oportunidades de bolsas de estudo e financiamento, como também facilita a mobilidade acadêmica, permitindo que alunos tentem vagas em universidades de outros estados”, completa.

A prova

Segundo o Ministério da Educação, dos 4,3 milhões inscritos no Enem 2024, 73,4% compareceram ao primeiro dia de aplicação no último domingo (3). Foram 90 questões de múltipla escolha de linguagens (língua portuguesa, literatura, língua estrangeira — inglês ou espanhol, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação) e de ciências humanas (história, geografia, filosofia e sociologia). O tema da redação foi “desafios para a valorização da herança africana no Brasil”.

‌



Neste domingo (10), a prova vai abordar questões de ciências da natureza (química, física e biologia) e matemática.

Os participantes inscritos no Enem 2024 que não conseguiram fazer a primeira ou segunda prova por motivos de doenças infectológicas ou problemas logísticos, podem solicitar a reaplicação do exame entre 11 e 15 de novembro no site do Inep. Nesse caso, as provas remarcadas vão acontecer em 10 e 11 de dezembro.