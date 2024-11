Enem 2024: prazo para pedido de reaplicação da prova começa nesta segunda Candidatos que perderam o exame têm até sexta para solicitar a segunda aplicação, que ocorre em 10 e 11 de dezembro Educação|Do R7 11/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 11/11/2024 - 02h00 ) twitter

Enem vai ser reaplicado nos dias 10 e 11 de dezembro DIRCEU PORTUGAL/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

O prazo para os candidatos que perderam o Enem 2024 (Exame Nacional do Ensino Médio) pedirem a reaplicação da prova começa nesta segunda-feira (11) e vai até sexta-feira (15). Os participantes que têm direito são aqueles que tiveram problemas logísticos durante a aplicação do exame ou estavam com doenças infectocontagiosas. O Enem vai ser reaplicado nos dias 10 e 11 de dezembro.

O edital do Enem define como “problemas logísticos” que justifiquem a reaplicação da prova:

desastres naturais que prejudiquem a aplicação do exame por comprometer a infraestrutura do local;

falta de energia elétrica que comprometa a visibilidade da prova por ausência de luz natural; ou

erro de execução de procedimento de aplicação que resulte em prejuízo comprovado.

Os candidatos acometidos por doenças infectocontagiosas — tuberculose, coqueluche, difteria, doença meningocócica e outras meningites, varíola, gripe, poliomielite, sarampo, rubéola, varicela e Covid-19 — na semana que antecedeu os dias de aplicação também podem solicitar a reaplicação.

Os participantes que tiveram problemas de saúde durante a aplicação da prova e não conseguiram concluir o exame, ou que por qualquer motivo precisaram se ausentar do local, não têm direito à reaplicação da prova.

Como pedir a reaplicação?

Para pedir uma nova data para fazer a prova, o candidato precisa fazer a solicitação na página do participante entre 11 e 15 de novembro.

É preciso justificar o motivo da ausência e apresentar os documentos que comprovem a situação específica que impediu a participação no exame.

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) vai avaliar os pedidos feitos individualmente, e a resposta aos candidatos será disponibilizada no mesmo local.