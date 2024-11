Enem 2024: relembre os temas das redações dos últimos cinco anos Redação aborda assuntos de ordem social, científica, cultural ou política; nota vai de 0 a 1.000 pontos Educação|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 31/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 31/10/2024 - 18h53 ) twitter

Redação é aplicada no 1º dia do Enem Reprodução/Agência Brasil - Arquivo

A primeira prova do Enem 2024 acontece neste domingo (3), com aplicação da redação e 90 questões de múltipla escolha de linguagens (língua portuguesa, literatura, língua estrangeira — inglês ou espanhol, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação) e de ciências humanas (história, geografia, filosofia e sociologia). No dia 10, a segunda prova do exame vai abordar questões de ciências da natureza (química, física e biologia) e matemática. O tema da redação é de ordem social, científica, cultural ou política. Confira abaixo os temas dos últimos anos:

Temas das redações do Enem dos últimos anos Luce Costa/Arte R7

A redação do Enem pode ter até 30 linhas e é baseada em um tema divulgado apenas no dia da prova. O texto precisa ser dissertativo-argumentativo e ter uma proposta de intervenção. A nota máxima é de 1.000 pontos, mas alguns critérios podem fazer com que alunos zerem a prova.

O professor Ávila Oliveira, do Colégio Unificado, de Porto Alegre, aponta que os temas dos últimos anos abordaram questões relevantes para a sociedade no geral, “destacando discussões acerca de minorias e pautas sociais”.

“O Enem tem a capacidade de trazer à luz assuntos pertinentes para o desenvolvimento econômico e social do nosso país justamente para a parcela da população com maior capacidade de mobilização: os jovens”, explica.

O educador elencou três possíveis temas para a redação deste ano. São eles:

Envelhecimento da população brasileira: a importância de medidas que preparem a nação para a oferta de qualidade de vida e de respeito aos idosos;

Inteligência Artificial: desafios para o uso ético da tecnologia, uma vez que ainda faltam regulamentações acerca desse poderoso recurso;

Uso racional e sustentável da água: desafios para a sociedade civil e para o Estado diante de mudanças climáticas.

No dia da prova, o professor recomenda o estudante ler com atenção as propostas e os textos de apoio, que “são essenciais para compreender a temática e evitar a fuga ao tema”.

“Assim, é possível iniciar o rascunho, partindo de um projeto de texto que contemple a problematização do assunto e repertórios que embasem os argumentos apresentados, como dados estatísticos, comparações literárias, citações entre outros”, completa.

Cálculo da nota

A redação feita pelos candidatos é corrigida por pelo menos duas pessoas graduadas em letras ou em linguística. Os profissionais avaliam de forma independente, sem que eles saibam a nota que foi dada pelo outro. O desempenho é avaliado dentro dos seguintes critérios:

Competência I: Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa;

Competência II: Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa;

Competência III: Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista;

Competência IV: Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação;

Competência V: Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.

Os avaliadores concedem uma nota de 0 a 200 pontos para cada uma das competências mencionadas, que somadas formam a nota atribuída. A nota final do candidato é o resultado da média aritmética das notas dadas pelos avaliadores.

Caso as notas atribuídas forem diferentes entre si por mais de 100 pontos no total ou se a diferença em uma mesma competência for de mais de 80 pontos, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira),q ue organiza o Enem, avalia que houve discrepância na nota, e a redação é avaliada por uma terceira pessoa. Nesse caso, a nota final será a média aritmética das duas notas totais de valor mais próximo.

Se mesmo com a terceira avaliação a discrepância ainda continuar, a redação passa para uma banca composta por outros três avaliadores, que vão analisar e definir a nota final.