Enem 2024: Rio Grande do Sul teve maior número de ausentes no 1º dia de prova Quatro em cada dez gaúchos que se inscreveram não fizeram a prova; Sergipe teve o maior índice de presentes, com 78,9% Educação|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 07/11/2024 - 20h06 (Atualizado em 07/11/2024 - 20h32 )

Segundo dia do Enem 2024 é neste domingo Marcelo Camargo/Agência Brasil - 03.11.2024

No Rio Grande do Sul, 42,7% dos inscritos no Enem 2024 não compareceram no primeiro dia de aplicação da prova , no último domingo (3). A unidade da Federação teve o maior índice de faltosos do país, seguido por Amazonas, com 39,6%, e Acre, com 31,3%. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (7) pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), que organiza o Enem.

Dentre os 4.325.960 alunos que se inscreveram para o exame, 26,6% não fizeram a prova no primeiro dia. Na comparação com os últimos dois anos, houve queda no índice de abstenção: em 2023, 28,1% faltaram na primeira prova, e em 2022, 28,3%.

Além disso, neste ano mais alunos se inscreveram para o Enem na comparação com 2023 e 2022, quando 3.934.242 e 3.476.105 se cadastraram para o exame, respectivamente.

O Sergipe foi o estado com menos candidatos ausentes no primeiro dia deste ano, com 78,9% dos inscritos fazendo o exame. Na sequência, aparecem Ceará (78,5%) e Rio Grande do Norte (77,6%).

Segundo o Inep, 4.999 candidatos foram eliminados durante a aplicação da primeira prova. A desclassificação aconteceu por diversos motivos, como pelo uso de equipamento eletrônico ou materiais impressos com informações durante o exame e pelo não atendimento das orientações dos fiscais.

Provas do Enem

No último domingo, a prova teve 90 questões de matérias múltipla escolha de linguagens (língua portuguesa, literatura, língua estrangeira — inglês ou espanhol, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação) e de ciências humanas (história, geografia, filosofia e sociologia). O tema da redação foi “desafios para a valorização da herança africana no Brasil”.

No próximo domingo (10), a prova vai abordar questões de ciências da natureza (química, física e biologia) e matemática.

Os participantes inscritos no Enem 2024 que não conseguiram fazer a primeira prova por motivos de doenças infectológicas ou problemas logísticos, podem solicitar a reaplicação do exame entre 11 e 15 de novembro no site do Inep. Nesse caso, as provas remarcadas vão acontecer em 10 e 11 de dezembro.

O edital do Enem prevê que o candidato que teve alguma doença infectológica como tuberculose, coqueluche, difteria, varíola, influenza A e B, poliomilite ou Covid-19 no período da prova pode fazer o exame em uma nova data.

O candidato que teve problemas logísticos que comprometessem o andamento da prova, como desastre natural, falta de energia no local ou erro de execução de procedimento de aplicação, deve comparecer ao segundo dia de aplicação para solicitar a reaplicação da primeira etapa.