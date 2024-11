Enem 2024: RS, AM e MT têm maiores índices de ausentes no 2º dia de prova 30,6% dos inscritos no país não compareceram para fazer o exame; Sergipe foi a unidade da federação com mais presentes Educação|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 11/11/2024 - 21h08 (Atualizado em 11/11/2024 - 21h33 ) twitter

Quase 3 milhões fizeram 2º dia de prova Divulgação/Agência Brasil - Arquivo

No segundo dia da prova do Enem 2024 , no último domingo (10), o Rio Grande do Sul foi a unidade da federação com a maior taxa de ausentes, com 48,6%, seguido por Amazonas (44,7%) e Mato Grosso (35,7%). No país, 30,6% dos inscritos não compareceu para fazer o exame, o que representa uma queda de 1,4% se comparado ao último ano.

Ao menos 2,98 milhões de estudantes de todo o país fizeram a segunda prova do Enem. O número representa um percentual de 69,4% de 4,3 milhões de inscritos, número um pouco maior que a edição passada, quando 68% do total de inscritos compareceram ao segundo dia.

O Sergipe foi o estado com menos candidatos ausentes no primeiro dia deste ano, com 75,2% dos inscritos fazendo o exame. Na sequência, aparecem Piauí (74,3%) e Rio Grande do Norte (74,2%).

Segundo o Inep, 1.925 candidatos foram eliminados durante a aplicação da primeira prova. A desclassificação aconteceu por diversos motivos, como pelo uso de equipamento eletrônico ou materiais impressos com informações durante o exame e pelo não atendimento das orientações dos fiscais.

O ministro da Educação, Camilo Santana, afirma que a publicação do resultado do gabarito será antecipada. De acordo com o edital, a data de divulgação estava prevista para 20 de novembro.

1º dia

No primeiro dia de prova (3), o Rio Grande do Sul também teve o maior registro de faltosos, com 42,7%, seguido por Amazonas, com 39,6%, e Acre, com 31,3%.

Dentre os 4.325.960 alunos que se inscreveram para o exame, 26,6% não fizeram a prova no primeiro dia. Na comparação com os últimos dois anos, houve queda no índice de abstenção: em 2023, 28,1% faltaram na primeira prova, e em 2022, 28,3%.

Além disso, neste ano mais alunos se inscreveram para o Enem na comparação com 2023 e 2022, quando 3.934.242 e 3.476.105 se cadastraram para o exame, respectivamente.