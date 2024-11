Enem 2024: saiba o que pode e o que não pode levar para a prova deste domingo Os itens proibidos incluem bebidas alcoólicas e armas, além de acessórios que cobrem o rosto Educação|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 03/11/2024 - 09h02 (Atualizado em 03/11/2024 - 09h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Saiba o que pode e o que não pode levar para a prova Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

Mais de 4,3 milhões de estudantes participam do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024 neste domingo (3), com a segunda etapa prova agendada para o domingo seguinte, dia 10. A inclui 180 questões e uma publicação. Abaixo as orientações sobre itens permitidos e proibidos, conforme o edital.

Entre os itens obrigatórios está o documento de identificação com foto. Serão aceitos CNH, RG, passaporte ou carteira de trabalho emitida a partir de 1997. Não serão aceitos boletins de ocorrência ou comprovantes de solicitação de segunda via de documentos. Outro item obrigatório é uma caneta esferográfica de tinta preta, feita de material transparente. Canetas de outros núcleos ou materiais não são permitidas.

Além dos itens obrigatórios, há alguns recomendados. O cartão de confirmação de inscrição, que informa o local e o horário da prova, é um deles. Alimentos também são recomendados, como biscoitos, chocolates, barras de cereais, frutas, castanhas e sanduíches. Bebidas não alcoólicas, como água, suco, refrigerante ou iogurte, podem ser levadas. Uma garrafa de água e o refrigerante devem ser transparentes e sem rótulo, enquanto os alimentos e outras bebidas precisam estar lacrados.

Alguns itens são permitidos, mas com restrições. Mochilas e bolsas são aceitas, mas devem ficar embaixo da carteira e fechadas. Os alimentos precisam ser retirados antes do início da prova. Eletrônicos como celulares, tablets, calculadoras e relógios inteligentes são permitidos, desde que sejam desligados e guardados em um envelope porta-objetos lacado.

Os itens proibidos incluem bebidas alcoólicas e armas, além de acessórios que cobrem o rosto, como chapéus, viseiras, gorros ou bonés que escondem a cabeça. Qualquer dispositivo eletrônico conectado, mesmo dentro das mochilas, pode levar à desclassificação.