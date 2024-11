Enem 2024: termina segundo dia prova; saiba quando sai o resultado Mais de três milhões de estudantes fizeram neste domingo as provas de ciências da natureza e matemática Educação|Do R7 10/11/2024 - 18h30 (Atualizado em 10/11/2024 - 18h30 ) twitter

Segundo dia de provas do Enem ocorre neste domingo Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Após cinco horas de prova, terminou às 18h30 o segundo dia de aplicação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024. Neste domingo (10), mais de três milhões de estudantes voltaram aos locais de prova para fazer a avaliação de ciências da natureza e matemática.

A prova começou às 13h30, pelo horário de Brasília. Ao longo da tarde, os estudantes tiveram que responder 90 questões, sendo 45 de matemática e 45 de ciências da natureza (química, física e biologia).

Os estudantes puderam sair do local de prova a partir de 15h30, mas sem o caderno de questões. Para sair com o documento, foi preciso ficar pelo menos até às 18h.

Segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), o gabarito oficial e os cadernos de questões estarão disponíveis na página do participante até 20 de novembro. O resultado deve ser divulgado em 13 de janeiro.

Pedido de reaplicação

Quem perdeu a prova de hoje, ou do domingo passado, por problemas logísticos ou por doenças infectocontagiosas, pode solicitar fazer a reaplicação do exame. O prazo para o pedido é entre segunda-feira (11) e sexta-feira (15). É preciso apresentar documentos que comprovem a justificativa para ter faltado. A prova será reaplicada em 10 e 11 de dezembro.

Como usar a nota do Enem

A nota do Enem pode ser usada para ingressar em universidades públicas, por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada), e particulares. Também é possível conseguir bolsas de 50% e 100% pelo Prouni (Programa Universidade para Todos) e fazer financiamento pelo Fies (Fundo de Financiamento Estudantil). A nota do Enem também pode ser usada para entrar em universidades conveniadas no exterior.