Enem 2024: veja como consultar local de prova, quais documentos levar e horário do exame Pouco mais de 4,3 milhões de candidatos confirmaram a inscrição; exame vai ser aplicado em 1.753 municípios do Brasil Educação|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 02/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 02/11/2024 - 02h00 )

Primeira prova do Enem será aplicada neste domingo Paulo Pinto/Agência Brasil - Arquivo

A aplicação da primeira prova do Enem 2024 acontece neste domingo (3) em 1.753 municípios do Brasil, a partir de 13h30. Os candidatos terão de fazer uma redação e responder 90 questões de múltipla escolha de matérias de linguagens e ciências humanas. No próximo domingo (10), é a vez das matérias de ciências exatas. Segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), que organiza o Enem, 4.325.960 se inscreveram para o exame.

O Inep imprimiu 9 milhões de provas. De acordo com a instituição, serão 18 cadernos de prova diferentes. Mais de 300 mil colaboradores estão envolvidos no Enem deste ano.

Confira abaixo informações importantes sobre o exame.

O que levar?

No dia da prova, é preciso levar um documento oficial de identificação com foto (impressos ou digitais), emitido por órgãos brasileiros, como a carteira de identidade, carteira de trabalho, o e-Título ou a CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Além disso, é obrigatório o uso de caneta esferográfica transparente com tinta de cor preta.

Devido ao tempo de prova, o Inep permite que o participante se alimente durante o exame, desde que os alimentos estejam em sacos ou vasilhas transparentes. Também é permitido levar garrafas d’água, que também precisa ser transparente e estar sem rótulo.

O que não levar?

Durante a realização da prova, é proibido o uso de itens como:

Óculos de sol e artigos de chapelaria (boné, chapéu, viseira ou gorro);

Relógio;

Fones de ouvido;

Livros, manuais e anotações;

Lápis, borracha, régua, corretivo ou canetas de material não transparente; e

Calculadoras.

Antes de entrar na sala da prova, o candidato receberá um envelope para guardar todos os objetos proibidos. Celulares e outros dispositivos eletrônicos deverão estar desligados e dentro desse envelope. Tudo será inspecionado pelos fiscais de prova.

Onde fazer a prova?

O candidato pode consultar o local de prova no cartão de confirmação de inscrição, que está disponível na página do participante e traz informações como número de inscrição, data e hora da prova (horário de Brasília), e o local de realização do exame prova.

O cartão também especifica se o inscrito terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, por exemplo.

Para acessar o cartão de confirmação de inscrição, clique neste link.

Quais são os horários da prova?

Os portões dos locais de prova do Enem serão abertos às 12h. A primeira prova terá duração de 5h30, e a segunda, 5h. Veja a seguir os principais horários:

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início da prova: 13h30

Horário para sair do local de prova mas sem o caderno de questões: a partir das 15h30

Horário para sair do local de prova com o caderno de questões: a partir das 18h

Término da prova do 1º dia: 19h

Término da prova do 2º dia: 18h30

O que desclassifica?

O participante que se comunicar de qualquer forma com qualquer pessoa que não seja o aplicador do exame será desclassificado.

Não é permitido utilizar livros ou notas escritas em papéis durante a prova. Também é proibido registrar, divulgar (por imagem ou som) detalhes da prova ou qualquer material que tenha sido utilizado no exame.

O aluno que sair da sala de prova antes de 13h sem acompanhamento de um fiscal ou for embora do local antes de ter passado duas horas do início da aplicação também é desclassificado.