Enem: segundo dia de prova supera edição de 2023 com 2,98 milhões de participantes Edição teve 69,9% de participantes dos 4,3 milhões de inscritos, contra 68% em 2023 Educação|Do R7, em Brasília 11/11/2024 - 17h16 (Atualizado em 11/11/2024 - 17h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Prova teve baixa taxa de abstenção José Cruz/Agência Brasil - 10/11/2024

Ao menos 2,98 milhões de estudantes de todo o país realizaram a segunda prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) no último domingo (10). O número representa um percentual de 69,4% de 4,3 milhões de inscritos, número um pouco maior que a edição passada, quando 68% do total de inscritos compareceram ao segundo dia. A taxa de abstenção foi de 30,6%, contra 26,6% do primeiro dia de prova, em 3 de novembro. O resultado oficial será divulgado em 13 de janeiro de 2025.

Criado em 1998, o Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica e também é a principal porta de entrada para a educação superior no país.

Um dos destaques desta edição foi o aumento no número de inscrições de concluintes do ensino médio da rede pública. Ao todo, 1,66 milhão de alunos se inscreveram, representando 94% do total de participantes. Em 2023, o percentual foi de 58% (1,18 milhão).

Em coletiva à imprensa nesse domingo, o ministro da Educação, Camilo Santana, disse que a publicação do resultado do gabarito será antecipada. De acordo com o edital, a data de divulgação estava prevista para 20 de novembro.

‌



Santana também informou que a pasta e o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) estão estudando voltar a usar o Enem para certificar a conclusão do ensino médio para alunos maiores de 18 anos.

“A ideia é manter o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), mas permitir que o jovem também tenha a possibilidade de usar o Enem para o certificar. Isso dá mais abrangência e permite que ele faça a prova e já tenha acesso à educação superior. Vamos abrir um pouco mais essa discussão com as redes, mas é um passo que nós queremos dar para ter mais eficiência já em 2025″, adiantou Santana.

‌



Estudantes eliminados

De acordo com o balanço preliminar, 1.925 estudantes foram eliminados no segundo dia de prova, neste domingo (10). O número é menor do que o do primeiro dia, quando 4.999 candidatos foram eliminados.

Os principais motivos para a eliminação foram uso de dispositivos elétricos e deixar os locais de prova antes do horário permitido. Além disso, foram registradas 1.037 ocorrências em locais de prova, tais como falta de água e energia.