Fies tem inscrições abertas para vagas remanescentes do primeiro semestre Edital prevê oportunidades até 1º de julho, o acesso é exclusivo pelo sistema do MEC

Para se inscrever, é preciso ter feito o Enem depois de 2010 Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 12.11.2023

Interessados em se candidatar ao Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) têm até 1° de julho para acessar o Portal Único do MEC (Ministério da Educação). O edital do programa prevê que as vagas remanescentes do primeiro semestre sejam ofertadas a partir desta quinta-feira (27). O resultado será divulgado em 4 de julho, com chamada única e lista de espera, segundo a classificação.

Para concorrer, é preciso que o estudante esteja matriculado em um dos cursos listados, no mesmo turno e local em que se inscreveu. Caso o semestre já tenha sido concluído, é preciso ainda comprovar pelo menos 75% de aproveitamento das disciplinas cursadas.

Além disso, o programa prevê prioridade na classificação para quem tem renda per capita de até meio salário-mínimo e esteja inscrito no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal).

Também é necessário que o aluno tenha participado do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em uma das edições realizadas a partir de 2010, com medida superior a 450 pontos nas cinco provas e maior que zero na redação.