Fiz o Enem, e agora? Veja os próximos passos para o exame Candidatos precisam ficar atentos a gabaritos, resultado oficial e processos seletivos. R7 e Estuda.com trazem calendário completo Educação|Do R7, em Brasília 12/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 12/11/2024 - 10h32 )

Resultado oficial será divulgado em janeiro de 2025 Paulo Pinto/Agência Brasil - 10/11/2024

O último dia do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) aconteceu nesse domingo (10) e contou a correção do Estuda.com, por meio da FTD Educação. Agora, os participantes vão precisar ficar atentos ao cronograma do exame.

Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, o gabarito das provas, previsto para ser divulgado em 20 de novembro, será antecipado e pode ser divulgado ainda nesta semana. O resultado oficial sai em 13 de janeiro de 2025.

O primeiro dia de prova contou com ao menos 3,15 milhões de participantes. No segundo, foram 2,98 milhões de estudantes — saiba como a nota é calculada com a explicação do Estuda.com. Ou seja, a taxa de abstenção chegou a 30,6%, a menor desde 2022, quando 31% dos inscritos faltaram o exame.

Nessa segunda-feira (11), o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) abriu o prazo para os candidatos que perderam a prova por questões logísticas ou doenças infectológicas durante a aplicação do exame.

Os participantes têm até esta sexta-feira (15) para solicitarem o pedido na pagina do participante. As novas provas ocorrerão em 10 e 11 de dezembro com novos conteúdos.

Veja o calendário do Enem

Solicitação de reaplicação do Enem : 11/11 a 15/11

: 11/11 a 15/11 Gabarito : 20/11 de acordo com o edital

: 20/11 de acordo com o edital Reaplicação das provas : 10/12 e 11/12

: 10/12 e 11/12 Resultado oficial: 13/01/2025

Resultado saiu, o que fazer?

Após o resultado, é a hora dos participantes ficarem atentos aos processos seletivos que usam o desempenho da prova como critérios para a seleção.

Sisu

O Sisu (Sistema de Seleção Unificada) é um portal para as instituições públicas de ensino superior. O sistema faz a seleção dos estudantes com base na média da nota da prova do Enem até o limite da oferta das vagas, por curso e modalidade de concorrência.

Estudantes que cursaram o ensino médio em rede pública podem se candidatar a vagas. As datas de abertura do processo seletivo ainda não foram divulgadas, mas de acordo com edições anteriores, a seleção acontece após o resultado do Enem, no fim de janeiro.

Concorrer à vaga pelo Fies

A prova também é uma das exigências do Fies (Fundo de financiamento Estudantil), programa que oferece um empréstimo para alunos que não podem pagar o valor total das mensalidades.

As inscrições ainda não foram abertas, mas o candidato deve ficar atento ao edital no site da pasta, para não perder os prazos.

Descontos em universidades

O Prouni (Programa Universidade para Todos) possibilita ao estudante que fez o exame ter acesso a bolsa de estudo integral (100%) ou parcial (50%) em universidades particulares.

Podem participar apenas os alunos que estudaram o ensino médio em escolas públicas ou que eram bolsistas na rede provada. As inscrições para o processo seletivos são abertas duas vezes ao ano, no início de cada semestre letivo.

Estudar no exterior

Institutos superiores abrem as portas para estudantes brasileiros que pretendem estudar em Portugal por meio dos resultados individuais do Enem. Cada universidade define as regras e os pesos para uso das notas.

