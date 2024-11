‘Gabarito oficial ENEM 2024’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quinta (14) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma Educação|Do R7 14/11/2024 - 14h47 (Atualizado em 14/11/2024 - 14h47 ) twitter

MEC antecipa e divulga gabarito oficial e Cadernos de Questões do Enem 2024

O gabarito oficial do ENEM 2024 é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quinta (14). A divulgação estava prevista para o dia 20, mas foi antecipada e o resultado final será anunciado em janeiro de 2025.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 09h08 desta quinta.

Os cinco estados que mais buscaram pelo termo “gabarito oficial enem 2024″ são: Sergipe, Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí e Alagoas, apontou o Google Trends.

Entre as pesquisas relacionadas estão: “gov enem gabarito”, “gov.br/inep”, “portal do inep”, “gabarito enem 2024 prova amarela 1 dia” e “gabarito extraoficial 1 dia”. Confira:

Ministério da Educação divulga gabarito oficial do ENEM 2024

O Ministério da Educação divulgou hoje os gabaritos e os cadernos de questões do Exame Nacional do Ensino Médio de 2024. A divulgação, prevista para o dia 20, foi antecipada e os candidatos podem acessar os resultados no site do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). Saiba mais em R7.com.