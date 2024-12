Governo autoriza concurso da Polícia Federal com 192 vagas Vagas estão distribuídas entre os cargos de agente administrativo, médico, psicólogo, entre outros Educação|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 06/12/2024 - 07h48 (Atualizado em 06/12/2024 - 07h48 ) twitter

Edital deve ser publicado em até seis meses Marcelo Carmargo/Agência Brasil/Arquivo

O MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) autorizou, nesta sexta-feira (6), a realização de um concurso público para a Polícia Federal. Ao todo, são 192 vagas, divididas em 12 cargos, como agente administrativo, médico, psicólogo, entre outros (confira a lista completa abaixo). O prazo para a publicação do edital do certame é de até seis meses, contados a partir da data de publicação no Diário Oficial da União.

O texto também estabelece que o prazo entre a publicação do edital e a realização das primeiras avaliações deverá ser de dois meses. No entanto, a publicação não trouxe detalhes sobre a carga horária e o salário das vagas.

Veja a relação de cargos e vagas:

Agente administrativo: 100 vagas

100 vagas Assistente social: 13 vagas

13 vagas Contador: 9 vagas

9 vagas Enfermeiro: 3 vagas

3 vagas Médico: 35 vagas

35 vagas Psicólogo: 6 vagas

6 vagas Farmacêutico: 2 vagas

2 vagas Nutricionista: 1 vaga

1 vaga Estatístico: 4 vagas

4 vagas Administrador: 6 vagas

6 vagas Técnico em comunicação social: 3 vagas

3 vagas Técnico em assuntos educacionais: 10 vagas