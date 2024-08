Inscrições para as 70 mil vagas do Fies do segundo semestre terminam nesta terça-feira Para a edição, o MEC disponibiliza 70 mil vagas, totalizando mais de 112 mil para todo o ano Educação|Do R7 27/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 27/08/2024 - 02h00 ) ‌



70 mil vagas são oferecidas na segunda edição de 2024 Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

Os candidatos interessados em participar do processo seletivo para as vagas do segundo semestre do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) têm até esta terça-feira (27) para fazer suas inscrições. O programa concede financiamento a estudantes em cursos de graduação em instituições particulares e, a partir deste ano, oferece reserva de vagas para cotistas.

Para a segunda edição, o MEC (Ministério da Educação) disponibiliza 70 mil vagas, totalizando mais de 112 mil para todo o ano. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na seção Fies Seleção. O estudante deve utilizar o login e a senha do Gov.br, com o número de CPF (Cadastro de Pessoa Física). O primeiro passo é preencher os campos com os dados pessoais.

Cotas

A partir desta edição, o programa oferece reserva de vagas para candidatos negros, indígenas e quilombolas, além de PCD (pessoas com deficiência) Os estudantes devem fazer a autodeclaração do seu perfil étnico-racial e optar por concorrer para as vagas reservadas, ao preencher a escolaridade e declarar que está ciente dos dados fornecidos.

Passo a passo

Após essa etapa, o candidato deve selecionar até três opções de curso, indicando a ordem de preferência para cada graduação. Além disso, deve preencher o estado e a cidade preferidos para cada uma das opções. O site fornecerá informações sobre as mensalidades dos cursos escolhidos.

O valor por semestre do curso escolhido não pode ultrapassar o teto do programa: R$ 60 mil para medicina e R$ 42.983,70 para os demais cursos. Caso o valor necessário ultrapasse esses limites, o montante excedente será de responsabilidade do aluno.

Por fim, o interessado deve preencher os dados financeiros pessoais e da família. Uma das condições para participação é ter renda familiar bruta per capita de até três salários mínimos.

Outras condições

Além da renda, o estudante deve ter participado do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) a partir de 2010, com nota válida até a abertura do processo de inscrições. A média aritmética das notas nas cinco provas deve ser igual ou superior a 450 pontos, e o candidato não pode ter tirado nota zero na prova de redação.

Não poderão participar da seleção do programa candidatos que não tiverem quitado um financiamento anterior pelo Fies ou pelo Programa de Crédito Educativo.

Fies Social

Assim como no último semestre, o Fies Social reservará 50% das vagas para candidatos com renda familiar per capita de até meio salário mínimo (R$ 706), inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico.

Cronograma