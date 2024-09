Inscrições para concorrer a vagas no Colégio Militar de São Paulo terminam em uma semana Interessados em cursar o 6º ano do Ensino Fundamental em 2025 precisam pagar taxa de R$ 95 para concorrer a 20 postos disponíveis Educação|Do R7 05/09/2024 - 11h45 (Atualizado em 05/09/2024 - 11h48 ) ‌



Inscrições para vagas do Colégio Militar se encerram no dia 12 de setembro Sd Cleyton Morais/Divulgação Exército Brasileiro

Terminam na próxima quinta-feira (12) as inscrições para participar do processo seletivo do CMSP (Colégio Militar de São Paulo), que vai escolher 20 estudantes para cursar o 6º ano do Ensino Fundamental em 2025.

Quaisquer interessados, não só dependentes de militares das Forças Armadas, podem se cadastrar e fazer a prova, marcada para 20 de outubro. A taxa de inscrição, exclusivamente feita online, custa R$ 95. As regras para a seleção e a área para o cadastro estão disponíveis no site do colégio (veja abaixo).

Os candidatos terão que fazer uma prova classificatória, que avalia habilidades em Língua Portuguesa e Matemática. Depois, os selecionados terão que entregar documentos e passar por exame médico.

O Colégio Militar oferece valores como disciplina, ética e responsabilidade social durante a formação do aluno a fim de formar líderes e preparar os estudantes para os desafios do futuro. Os estudantes também fazem atividades extracurriculares nas áreas esportiva e artística durante o período escolar.

Serviço — Inscrições para o Colégio Militar de São Paulo

Prazo: de 29 de julho a 12 de setembro de 2024

Taxa de inscrição: R$ 95

Data da prova: 20 de outubro

Site: https://portal.colegiomilitarecrutamento.org.br/edital/ver/5