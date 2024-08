Inscrições para programa de bolsas de mestrado no Reino Unido começam em 6 de agosto Bolsas têm duração de um ano e cobrem custos de passagem, visto, mensalidades e taxas da universidade, além de despesas pessoais Educação|Beatriz Oliveira*, do R7, em Brasília 01/08/2024 - 16h13 (Atualizado em 01/08/2024 - 16h13 ) ‌



Bolsas de mestrado no Reino Unido cobrem despesas de viagem e moradia Reprodução/Governo do Reino Unido

Começam em 6 de agosto as inscrições para o programa Chevening Scholarships, que oferece bolsas de estudo para cursos de mestrado em universidades no Reino Unido. O prazo para se inscrever termina em 5 de novembro. Para participar, é preciso ter, pelo menos, dois anos de experiência profissional e planejar retornar ao país de origem após concluir os estudos.

As bolsas têm duração de um ano e cobrem custos de passagem e emissão do visto, mensalidades e taxas da universidade, e despesas pessoais, além de oferecer auxílio moradia. Ao todo, candidatos de 160 países têm a oportunidade de se inscrever no programa, e 50 mil bolsas já foram distribuídas.

O processo seletivo é dividido em duas partes: na primeira fase, os interessados devem preencher um formulário disponível no site do programa com os cursos de interesse. Depois, é necessário enviar a documentação exigida junto com a carta de recomendação. As cartas de aceite das universidades serão divulgadas após o término do período de inscrição.

Durante a segunda fase, os selecionados participarão de uma entrevista em inglês na Embaixada do Reino Unido, em consulados britânicos e emoutros locais que representam o o país europeu no Brasil.

A diretora do programa Chevening no Brasil, Cristiane Lima, reforça que o programa procura estudantes que possuem interesse em fortalecer as relações entre britânicos e brasileiros. “Queremos levar os futuros líderes e especialistas do Brasil para estudar no Reino Unido. Os candidatos devem demonstrar o impacto que irão causar.”