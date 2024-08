Inscrições para vagas do segundo semestre do Fies terminam nesta terça-feira Nesta edição, serão ofertadas 70 mil vagas; fundo oferecerá reserva de vagas para cotistas pela primeira vez Educação|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 26/08/2024 - 17h48 (Atualizado em 26/08/2024 - 17h48 ) ‌



Inscrições são referentes as vagas do 2º semestre Marcelo Camargo/ Agência Brasil

As inscrições do processo seletivo do 2º semestre de 2024 do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) terminam nesta terça-feira (27). Os interessados podem se inscrever pelo Fies Seleção, no portal Acesso Único. Serão 70 mil oportunidades em todo o Brasil. Estudantes matriculados em cursos superiores não gratuitos, com avaliação positiva no Sinaes (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior) podem recorrer ao financiamento.

Somado à última seleção, serão 112 mil vagas ofertadas neste ano, sendo que pela primeira vez haverá reserva de vagas para pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas e com deficiência. Confira as oportunidades por unidade da Federação acessando este link.

Como participar

Para participar da seleção, é preciso ter uma conta gov.br e acessar o Portal Acesso Único. Em seguida, o usuário será redirecionado à página do Fies Seleção para concluir a inscrição. O candidato poderá selecionar até três opções de curso, indicando a ordem de preferência entre elas.

Os candidatos devem atender os seguintes requisitos:

‌



Ter participado do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) a partir de 2010

Ter tido média igual ou superior a 450 nas cinco provas e não ter zerado a redação.

Ter renda familiar mensal de até três salários mínimos por pessoa.

Não ter participado no Enem como “treineiro”.

Fies Social

Criado em 2024, o Fies Social vai reservar 50% das vagas para os candidatos com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal).

Para essas pessoas, também será possível solicitar a contratação do financiamento de até 100% dos encargos educacionais.

‌



Resultado

A divulgação do resultado do processo será em 9 de setembro. Entre os dias 10 e 12 do mesmo mês, os pré-selecionados deverão confirmar a inscrição.

Após o período, o Ministério da Educação poderá realizar novas convocações por meio da lista de espera para preenchimento das vagas que não foram ocupadas. Para esta situação, as convocações vão ocorrer entre 16 de setembro e 29 de outubro.

*Sob supervisão de Augusto Fernandes