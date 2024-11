Investimento na primeira infância é fundamental para o futuro: pergunte aos líderes do G20 Organização global Theirworld deseja que o tema esteja na agenda da Cúpula de Líderes do G20 que acontece em novembro no Brasil Educação|Do R7 17/11/2024 - 11h12 (Atualizado em 17/11/2024 - 11h12 ) twitter

Mais da metade das crianças do segundo ano do Ensino Fundamental da rede pública no Brasil não sabem ler e escrever Divulgação/Unsplash

Todos os líderes do G20 tiveram acesso ao ensino para alcançarem a posição que ocupam em seus respectivos países nos dias de hoje. Em sua grande maioria tiveram apoio e educação desde a primeira infância, algo que hoje é comprovado como fundamental para o desenvolvimento.

Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ainda criança na Escola St Paul’s em Scranton, na Pennsylvania, nos Estados Unidos Divulgação/Theirworld

Enquanto isso, o Brasil, apesar de a educação ter se tornado um direito do cidadão e dever do Estado com a redemocratização do país e a Constituição de 1988, segue sofrendo com a falta da mesma.

De acordo com o último levantamento feito pelo Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas a Infância (Unicef), com base nos dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) de 2021, metade das crianças do segundo ano do Ensino Fundamental (56,4%) da rede pública de ensino não sabe ler e escrever no Brasil.

As consequências desse quadro? Especialistas garantem que a perda da oportunidade de estudo na primeira infância (fase dos 0 aos 6 anos) pode impactar negativamente não apenas o desempenho acadêmico, mas também o desenvolvimento para a vida adulta.

Essa desigualdade social pode dificultar futuras oportunidades de emprego e desenvolvimento cognitivo, uma vez que é comprovado um leve aumento no Q.I de crianças que tiveram a educação básica e até a diminuição das chances de sucesso na vida adulta.

Theirworld e sua atuação na Educação

A Theirworld, organização global que atua em benefício da educação infantil para mais de 100 mil crianças, afirma que o investimento nos primeiros anos de vida das crianças deve estar no centro dos esforços globais para combater a desigualdade e a pobreza.

Garantir que todas elas tenham acesso a cuidados de qualidade e educação infantil é fundamental para atingir todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – desde acabar com a fome até o crescimento econômico e a ação climática, defende a entidade.

Nesse mês, a Theirworld destinou uma carta aberta ao Presidente Luís Inácio Lula da Silva a respeito do assunto. A proposta é inserir a defesa das crianças mais jovens como parte essencial da agenda do G20, que terá o Brasil como líder. Clique aqui para ler a carta.

A Cúpula de Líderes do G20, que acontece entre os dias 14 e 19 de novembro deste ano, no Rio de Janeiro, é um fórum internacional que reúne as 19 maiores economias do mundo, além da União Europeia e União Africana. O tema do encontro deste ano é “Mundo Justo e Planeta Sustentável”.

Este conteúdo é um informe publicitário.