Ministério da Educação divulga gabarito e cadernos de questões do Enem 2024 A divulgação estava prevista para o dia 20, mas foi antecipada; resultado final será anunciado em janeiro de 2025 Educação|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 14/11/2024 - 09h49 (Atualizado em 14/11/2024 - 10h52 )

Resultado final do Enem 2024 será divulgado em janeiro de 2025 Dirceu Portugal/Estadão Conteúdo - 11.11.2024

O Ministério da Educação divulgou, nesta quinta-feira (14), os gabaritos e os cadernos de questões do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024. A divulgação, prevista para o dia 20, foi antecipada e os candidatos podem acessar os resultados no site do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

Segundo a pasta, uma questão foi anulada na prova de ciências da natureza. Veja o número da questão em cada um dos cadernos: 124 no verde; 100 no cinza; 129 no azul e 102 no amarelo. O MEC declara que ela não será considerada para o cálculo da proficiência dos participantes.

O prazo para os candidatos solicitarem a reaplicação do exame termina nesta sexta-feira (15). “As pessoas que faltaram por problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas, como prevê o edital, podem pedir para fazer as provas nos dias 10 e 11 de dezembro”, diz o ministério.

O resultado final será em 13 de janeiro de 2025. Cada participante receberá cinco notas, sendo uma para cada área da prova objetiva e a nota da redação. O cálculo para ingresso em faculdades e universidades varia dependendo da instituição, com pesos diferentes para cursos diferentes.