Ministro da Educação atribui ao Pé-de-Meia aumento de 10% nas inscrições do Enem Foram 4.325.960 inscritos no Enem em 2024; ministro afirma que conseguiu recuperar número de participantes após anos de queda Educação|Beatriz Oliveira*, do R7, em Brasília 31/10/2024 - 17h01 (Atualizado em 31/10/2024 - 17h01 )

Inscrições do Enem 2024 aumentam 10% em relação ao ano anterior

O ministro da Educação, Camilo Santana, atribuiu o aumento nas inscrições para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) ao programa Pé-de-Meia, que paga um incentivo de R$ 200 bônus ao aluno que participar. Em 2024, foi registrado um total de 4.325.960 inscritos, um aumento de 10% em relação ao ano anterior, segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais).

“Nós tivemos um incentivo do Pé-de-Meia, que garante que quem fizer as duas provas do Enem recebe mais uma parcela mensal. Eu acho que isso deu esse estímulo, e eu espero que a gente possa ter um sucesso no Enem”, afirmou o ministro.

O governo federal instituiu o programa em 2024 e decidiu criar o incentivo Enem como uma tentativa de encorajar os alunos do ensino médio a fazer o exame.

Em 2017, o número de inscritos começou a cair e registrou 2,6 milhões a menos do que 2014, o ano com recorde de participantes. Em 2021, foram apenas 3,1 milhões de candidatos, o menor número desde 2005.

Santana afirmou que o governo conseguiu recuperar a atenção dos jovens para a prova nos últimos anos.

“Infelizmente, nos últimos anos, o Enem não estava sendo estimulado. A curva era descendente do número de inscritos. Nesses dois anos, a gente conseguiu recuperar”, disse.

Quem recebe o incentivo?

Para receber os R$ 200 bônus pela participação no Enem, o candidato deve comparecer nas duas aplicações de prova, que acontecem nos dias 3 e 10 de novembro.

Além disso, o aluno precisa estar matriculado no 3º ano do ensino médio na rede pública de ensino. Se o candidato atender todos os requisitos, irá receber o depósito do incentivo após concluir o ensino médio.