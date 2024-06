Moradores do RS podem se inscrever no Enem 2024 até esta sexta-feira Segundo Inep, interessados também pode solicitar atendimentos especializados; provas ocorrem nos dias 3 e 4 de novembro

Provas acontecem nos dias 3 e 10 novembro (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

As inscrições do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) terminam nesta sexta-feira (21) para os moradores do Rio Grande do Sul. A extensão do prazo ocorreu por causa das enchentes e da calamidade que atingiram o estado. Além disso, todos os inscritos gaúchos têm direito à isenção da taxa de inscrições, que custa R$ 85. A isenção, no entanto, não significa que a inscrição para o Enem 2024 foi realizada automaticamente. É necessário se inscrever para participar.

Para se inscrever, os participantes devem acessar a Página do Participante e, no mesmo local, solicitar atendimento especializado, caso necessário. Os interessados devem utilizar o login único do Gov.br.

De acordo com dados do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), mais de 259 mil inscrições no RS foram realizadas durante o período regular, entre os dias 27 de maio e 14 junho. Além disso, o MEC (Ministério da Educação) avalia a necessidade de aplicação das provas em uma nova data.

Cronograma

As pessoas que precisam de atendimento especializado tiveram até o último sábado (14) para indicar necessidades especiais. Os resultados para esses pedidos serão divulgados em 24 de junho. Já o período de recursos, será de 24 a 28 deste mês.

Neste ano, o Enem será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro nos 26 estados e no Distrito Federal. A expectativa é de que os gabaritos sejam divulgados no dia 20 do mesmo mês. As notas serão publicadas em 13 de janeiro, segundo o edital do Inep.