Pagamento do Pé-de-Meia a estudantes da rede pública começa nesta segunda-feira Para se manter na iniciativa, o estudante deve ter frequência mínima de 80% nas aulas do ensino médio Educação|Da Agência Brasil 28/10/2024 - 09h31 (Atualizado em 28/10/2024 - 11h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aluno deve manter frequência escolar Paulo Pinto/Agência Brasil/Arquivo

O pagamento do benefício do programa Pé-de-Meia começou nesta segunda-feira (28) e segue até 4de novembro, para estudantes do ensino médio da rede pública.

A parcela será destinada pela segunda vez a estudantes do ensino médio da EJA (Educação de Jovens e Adultos); pela terceira vez a 1 milhão de novos estudantes incluídos em agosto; e pela sétima vez a 2,7 milhões de estudantes que já faziam parte do programa.

O Pé-de-Meia funciona como uma poupança e tem o objetivo de evitar a evasão escolar, com a promoção da permanência dos estudantes nas escolas e, também, a conclusão dessa última etapa do ensino básico.

Depósitos

Para se manter no Pé-de-Meia, o estudante deve ter frequência mínima de 80% nas aulas do ensino médio. Caso a frequência diminua em algum mês, o aluno não receberá o benefício referente ao período.

‌



A Caixa Econômica Federal é responsável pela abertura das contas em nome dos estudantes matriculados no ensino médio público e pelos pagamentos de todas as parcelas do programa, com recursos do Ministério da Educação. Os depósitos podem ser consultados pelos beneficiários por meio do aplicativo Jornada do Estudante, do MEC.

O valor é depositado em conta poupança Caixa Tem. Os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, segundo o mês de nascimento do estudante, de forma escalonada, a partir desta segunda-feira.

‌



Calendário de pagamento por mês de nascimento do estudante:

janeiro e fevereiro : 28 de outubro;

: 28 de outubro; março e abril : 29 de outubro;

: 29 de outubro; maio e junho : 30 de outubro;

: 30 de outubro; julho e agosto : 31 de outubro;

: 31 de outubro; setembro e outubro : 1º de novembro;

: 1º de novembro; novembro e dezembro: 4 de novembro.

As informações relativas ao pagamento do benefício podem ser consultadas no aplicativo Caixa Tem.

‌



Jovens e adultos

Em agosto, tiveram início os pagamentos para os estudantes do ensino médio da EJA incluídos no Pé-de-Meia, que cumprem os critérios do estabelecidos pelo governo federal.

No caso da EJA, ao comprovar matrícula, o estudante recebe o incentivo de R$ 200, e incentivo mensal de R$ 225, pela frequência escolar. Ambos estão disponíveis para saque.

Pelas regras, os beneficiários devem ter idade entre 19 e 24 anos e serem integrantes de famílias inscritas no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) até 15 de junho de 2024, com renda familiar por pessoa de até meio salário-mínimo (R$ 706).

Para os estudantes, a parcela relativa ao incentivo-frequência será paga em quatro vezes por semestre cursado. O Incentivo-Conclusão será acumulado em até três parcelas, condicionadas à aprovação parcial para a certificação de conclusão do ensino médio ao final de cada semestre ou ano letivo. Os jovens que ingressaram no programa a partir de setembro não receberão retroativamente as parcelas já pagas pelo Pé-de-Meia.

Quem tem direito

O Pé-de-Meia é destinado a estudantes do ensino médio do curso regular e da EJA. Para participar do Pé-de-Meia o aluno deve ser integrante de uma família inscrita no CadÚnico e ter renda por pessoa mensal de até meio salário mínimo.

O estudante pode consultar as regras do programa, além do calendário, histórico e status de pagamentos de parcelas (rejeitados ou aprovados) por meio do aplicativo Jornada do Estudante, que traz as informações escolares desde o ensino fundamental até a pós-graduação de cada aluno.

Pé-de-Meia

O programa de incentivo financeiro-educacional tem o objetivo de democratizar o acesso e reduzir a desigualdade social entre os jovens, além de promover a inclusão educacional e estimular a mobilidade social.

O governo federal calcula que, com a expansão do programa – anunciada no início de agosto – vai elevar o número de beneficiados para quase 4 milhões de estudantes.

Ao comprovar matrícula e frequência, o estudante recebe o pagamento de incentivo mensal de R$ 200, que pode ser sacado em qualquer momento. O aluno também recebe depósitos de R$ 1 mil ao fim de cada ano letivo concluído com aprovação, que ficarão como uma poupança e poderão ser sacados após a formatura do ensino médio.

Se somadas todas as parcelas de incentivo, os depósitos anuais e o adicional de R$ 200 pela participação no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), os valores chegam a R$ 9,2 mil por aluno.

A adesão dos estudantes ocorre por meio de termo de compromisso assinado por redes de ensino federais, estaduais, distrital e municipais que oferecem o ensino médio e informam os dados dos estudantes ao MEC, por meio de sistema informatizado.