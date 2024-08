Ser Educacional é a única instituição brasileira a receber prêmio internacional International Anthology Catalyst Awards 2024 reconhece iniciativas de inovação e excelência no setor de educação Patrocinada|Do R7 13/08/2024 - 12h19 (Atualizado em 13/08/2024 - 12h19 ) ‌



Enzo Moreira, diretor de EaD do Ser Educacional, recebe o prêmio na Flórida (Estados Unidos). Crédito: Divulgação

O grupo Ser Educacional foi a única instituição brasileira de Ensino Superior a receber o prêmio International Anthology Catalyst Awards 2024, que reconhece iniciativas de inovação e excelência no setor de educação. O evento de entrega da premiação aconteceu na Flórida (Estados Unidos), no dia 17/7.

Ofertado aos alunos por meio do EaD das marcas UNINASSAU, UNAMA, UNG e UNIFAEL, o programa agraciado concorreu na categoria “Diversidade, Equidade, Inclusão e Pertencimento”. Trata-se de uma prática interdisciplinar de extensão que gera impacto social e estimula o aprendizado relacionando diferentes ramos do conhecimento. Por meio dele, foram feitas, aproximadamente, 19 mil ações em todo o Brasil em 2023, envolvendo cerca de 28.400 alunos e beneficiando mais de 200 mil pessoas.

“Sempre acreditei que a Educação transforma vidas. Ganhar o Catalyst Awards 2024 na categoria ‘Diversidade, Equidade, Inclusão e Pertencimento’ apenas me fez ter mais certeza de esse ser o caminho. Alcançamos essa conquista por integrar o Ensino Superior às comunidades que mais precisavam desse contato, proporcionando conhecimento multidisciplinar de fácil acesso e mais abrangente em comparação com a educação tradicional”, avalia Jânyo Diniz, presidente do Ser Educacional.

De acordo com Joaldo Diniz, diretor Executivo de Produtos Digitais e Tecnologia do Ser Educacional, somente duas instituições da América Latina participaram do Catalyst Awards 2024. “Tenho muito orgulho de fazer parte do grupo Ser Educacional e ter sido uma das várias pessoas a tornar esse projeto real. Para mim, quando a educação chega mais longe, toda a sociedade vai mais longe também”, afirma o executivo.

Na opinião do diretor de EaD do Ser Educacional, Enzo Moreira, o prêmio é a afirmação do compromisso do Grupo com a educação que transforma. “Celebramos essa conquista com muita alegria pois ela reconhece nossas iniciativas de transformação social e educacional. Acreditamos na força da educação para construir um futuro melhor”, disse.

Histórico

O Ser Educacional já foi vencedor do prêmio quatro vezes. A primeira conquista foi com o Tutoria Guardiã, projeto de personalização de acompanhamento acadêmico. No ano seguinte, o destaque foi o uso de tecnologias móveis para melhorar a experiência educacional dos alunos nas aulas práticas virtuais.

Em 2021, o grupo recebeu o prêmio por conta do Projeto Mães Esperança, que concede bolsa de estudos para mães de crianças com doenças raras, e, em 2023, devido ao Projeto Novas Histórias: Ressocializando, que oferta bolsas de ensino a distância para mães privadas de liberdade em Ananindeua, no Pará.