Primeiro dia de provas do Enem 2024 termina em todo o Brasil Alunos iniciaram avaliação às 13h; segundo dia de provas será no próximo domingo Educação|Do R7, com informações da Agência Estado 03/11/2024 - 19h00 (Atualizado em 03/11/2024 - 19h00 )

Segundo dia de provas acontece no próximo domingo Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo

O primeiro dia de provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano acabou às 19h deste domingo (3). Neste dia, os concorrentes responderam a 45 questões de Linguagens (Língua Portuguesa, Literatura, Artes, Educação Física, Tecnologias da Informação e Comunicação e Língua Estrangeira - inglês ou espanhol) e 45 questões de Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia). Para completar, precisaram fazer a redação, que teve como tema Desafios para a valorização da herança africana no Brasil"“.

Neste ano, mais de 4,3 milhões de inscritos estão buscando uma vaga no ensino superior por meio do exame. O segundo dia do exame acontece no próximo domingo (10) e será dedicado às provas de Ciências da Natureza e Matemática, com 45 questões em cada caderno. O tempo de prova será de quatro horas e meia, encerrando o Enem 2024.

Redação

Com o tema “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”, professores reforçaram o caráter pedagógico da avaliação. Para a coordenadora e professora de redação do PB Colégio e Curso, Juliana Rettich, a escolha do tema reforça o papel social da avaliação, uma vez que os assuntos selecionados geram um debate com toda a sociedade. “A África é o berço da humanidade e da civilização. Precisamos urgentemente nos voltar para os registros que temos sobre isso; desde a filosofia até a medicina, o continente africano contribuiu com o progresso de toda a humanidade”, afirmou.

Além disso, Juliana ressalta que o Brasil ainda vive um regime que busca “subalternizar os povos racializados, como os povos africanos”. “Esse apagamento é uma ferramenta de poder para manter no imaginário social a inferiorização dos povos da África, o que perpetua o racismo no Brasil”, completou.

Organização

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), que organiza o Enem, imprimiu 9 milhões de provas em 18 cadernos diferentes. Mais de 300 mil colaboradores trabalharam na produção e organização do exame.

Lula: ‘É sagrada essa prova que estão fazendo'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve na sede do Inep para conferir a operação da Sala de Monitoramento do Enem 2024. No local, profissionais verificam ocorrências em tempo real na execução do exame, como o acesso à Página do Participante e o funcionamento das salas de aula.

“É sagrada essa prova que estão fazendo”, afirmou Lula. Ele também saudou a dedicação dos inscritos aos estudos e defendeu o Enem como um meio de acesso ao mercado de trabalho. “Para nós, quanto mais pessoas forem aprovadas, melhor.”

Acompanharam Lula os ministros da Educação, Camilo Santana, das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e da Saúde, Nísia Trindade, além do ministro-substituto da Advocacia-Geral da União (AGU), Flávio José Roman, o presidente do Inep, Manuel Palacios, e a primeira-dama, Janja da Silva.