Professores citam 'caráter pedagógico' do Enem ao comentarem tema da redação Tema 'Desafios para a valorização da herança africana no Brasil' foi divulgado pelo ministro da Educação Educação|Rafaela Soares e Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 03/11/2024 - 16h07 (Atualizado em 03/11/2024 - 16h07 )

Primeiro dia de provas acontece neste domingo Marcelo Camargo/Agência Brasil - 3.11.2024

Professores classificaram o tema da redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) — “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil” — como atual e um reforço ao “caráter pedagógico” da avaliação. Além disso, o assunto se alinha a um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (Organização das Nações Unidas), que busca promover a igualdade étnico-racial como uma meta global (confira algumas avaliações abaixo).

Neste ano, mais de 4,3 milhões de inscritos estão buscando uma vaga no ensino superior por meio do exame. Na edição anterior, o tema da redação foi “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado por mulheres no Brasil.” Os participantes têm cinco horas e meia para concluir a prova deste domingo.

Caráter pedagógico

Para a coordenadora e professora de redação do PB Colégio e Curso, Juliana Rettich, a escolha reforça o papel social da avaliação, já que os temas escolhidos geram um debate com toda a sociedade. “A África é o berço da humanidade e da civilização. Precisamos urgentemente nos voltar para os registros que temos sobre isso; desde a filosofia até a medicina, o continente africano contribuiu com o progresso de toda a humanidade”, afirmou.

Além disso, Juliana ressalta que o Brasil ainda vive um regime que busca “subalternizar os povos racializados, como os povos africanos”. “Esse apagamento é uma ferramenta de poder para manter no imaginário social a inferiorização dos povos da África, o que perpetua o racismo no Brasil”, afirmou.

‌



Previsibilidade

Para Natália Lopes, professora de redação do colégio QI, o tema era “relativamente previsível”, já que as questões relacionadas a minorias têm ganhado destaque nas últimas avaliações. Ela reforça a importância do enfoque como um convite à reflexão sobre a importância da cultura africana na identidade do país.

“Ao abordar o termo ‘desafios’, espera-se que o candidato analise as causas e consequências da falta de valorização dessa herança cultural. Além disso, é importante ressaltar que esse tema se alinha diretamente ao ODS 18 da ONU (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável), que promove a igualdade étnico-racial como uma meta global”, explica.

‌



A professora completa que o candidato deve sugerir ações que valorizem a herança africana no Brasil, por meio de iniciativas educativas e políticas afirmativas que ampliem a conscientização e o reconhecimento cultural.

Cultura brasileira

Para Thiago Braga, autor e professor do Colégio e Sistema pH, a herança africana é extremamente importante para a formação do que chamamos de cultura brasileira em diversos aspectos, inclusive o linguístico. “Esse é um tema de memória, um tema de resgate e valorização de aspectos culturais africanos que são importantíssimos para a formação da cultura brasileira e do que se entende como cultura brasileira”, pondera.

As provas

Cerca de 4,3 milhões de estudantes estão inscritos e buscam conquistar uma vaga no ensino superior através do exame. No primeiro dia, os participantes enfrentaram 90 questões objetivas — sendo 45 de linguagens e 45 de ciências humanas — além da redação. O tempo disponível será de cinco horas e meia. Os horários abriram ao meio-dia e fecharam pontualmente às 13h, conforme o horário de Brasília.