Resultado da lista de aprovados na 2ª chamada do Prouni será divulgado nesta terça Lista será disponibilizada no Portal de Acesso ao Ensino Superior; pré-selecionados devem comprovar informações entre 20 e 30 de agosto Educação|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 20/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 20/08/2024 - 02h00 )



Lista será divulgada pelo Ministério da Educação Juca Varella/Agência Brasil

O Ministério da Educação divulgará a lista de aprovados da 2ª chamada do Prouni (Programa de Universidade para todos) nesta terça-feira (20). O resultado será disponibilizado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Os candidatos aprovados precisam confirmar informações da segunda chamada entre 20 e 30 de agosto. Quem escolheu a bolsa integral (100%) deve comprovar renda familiar bruta de até 1,5 salário mínimo. Para a bolsa parcial, a renda mensal per capita exigida é de até três salários mínimos.

Os participantes que não foram selecionados terão a oportunidade de manifestar interesse na lista de espera do programa. O período será entre 9 e 10 de setembro. O resultado da lista será divulgado em 13 de setembro.

O Prouni foi criado em 2004 e oferece bolsas de estudo, integrais e parciais (50%), em instituições particulares de educação superior. Para se inscrever é preciso ter feito pelo menos uma das duas últimas edições do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média das cinco provas. Além disso, o estudante não pode zerado a redação e nem ter participado do exame na condição de treineiro.

Cronograma Prouni

20 a 30 de agosto: Comprovação de informações 2ª chamada

9 a 10 de setembro: Prazo para participar da lista de espera

13 de setembro: Divulgação da Lista de espera

*Sob supervisão de Augusto Fernandes