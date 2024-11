Segunda prova do Enem 2024 é aplicada neste domingo em todo o Brasil; veja horários e dicas Candidatos terão 5 h para responder questões de matemática e ciências da natureza; portões serão abertos às 12h Educação|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 10/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 10/11/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portões serão abertos às 12h do horário de Brasília Raffa Neddermeyer/Agência Brasil

O último dia do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2024 acontece neste domingo (10) em todo o Brasil. Os candidatos vão encarar 90 questões de matemática e ciências da natureza (biologia, física e química). A expectativa é que os 4,3 milhões de candidatos que confirmaram inscrição para esta edição realizem a prova. São 10.776 locais de provas localizados em 1.753 municípios.

Por não ter redação, o horário de duração da prova deste domingo é menor que o do primeiro dia. A aplicação ocorre das 13h30 às 18h30. Os portões abrem às 12h e fecham às 13h. O participante só poderá fazer a prova se apresentar um documento de identificação (físico ou digital) com foto.

Serão aceitos carteira de identidade, passaporte, CNH (Carteira Nacional de Habilitação), identificação fornecida por ordens ou conselhos de classe, certificado de reservista ou de dispensa e carteira de trabalho.

A prova do Enem pode ser feita apenas com caneta esferográfica transparente com tinta de cor preta. É aconselhável que o participante leve pelo menos duas canetas para evitar imprevistos. Além disso, são permitidos lanches durante o exame, desde que os alimentos estejam em sacos ou vasilhas transparentes.

‌



O que não pode levar para a prova do Enem

Óculos de sol e artigos de chapelaria (boné, chapéu, viseira ou gorro);

Relógio;

Fones de ouvido;

Livros, manuais e anotações;

Lápis, borracha, régua, corretivo ou canetas de material não transparente;

Calculadoras.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Dificuldade da prova

Especialistas ouvidos pelo R7 acreditam que a prova deste domingo apresente um nível de dificuldade médio, assim como a etapa de humanas, realizada na semana passada. Segundo o professor de matemática da Blue Global School Orlando Siade, a interpretação será um dos fatores importantes para a resolução das questões.

“A prova do segundo dia tem como característica marcante a interpretação textual de linguagem verbal, mas também da interpretação dos gráficos e tabelas, que trazem a dificuldade da interpretação da linguagem não verbal”, destacou.

‌



Para a professora de matemática do Colégio pH de Brasília Jéssica Rama, o estudante precisa organizar o tempo de prova para conseguir uma boa pontuação.

“Resolver a prova de matemática do Enem pode ser desafiador, principalmente por causa do número de questões. Por isso, é fundamental realizar uma boa gestão de tempo com o objetivo de maximizar a pontuação na prova. Para isso, devido ao sistema do TRI, é imprescindível garantir o máximo de acertos nas questões consideradas fáceis”, afirmou Jéssica.

‌



Dicas do que fazer antes da prova

No dia da prova, tudo pode acontecer, desde chuvas até um congestionamento durante o caminho do local onde será aplicado o Enem. Para evitar qualquer imprevisto, é recomendado sair de casa com antecedência.

Alimentação

Os participantes precisam ficar atentos à alimentação horas antes de entrar no local de prova. Especialistas aconselham os estudantes a comer algo leve e evitar alimentos gordurosos.

Para não sentir fome durante a prova, os candidatos podem optar por levar frutas, barra de proteínas, sanduíche natural, castanhas ou chocolates com maior teor de cacau.

Resultado

O Inep divulgará o resultado do gabarito das provas em 20 de novembro. Os candidatos que quiserem conferir as respostas dos cadernos poderão acessar a página do participante.

O resultado final será em 13 de janeiro de 2025. Cada participante receberá cinco notas, sendo uma para cada área da prova objetiva e a nota da redação. O cálculo para ingresso em faculdades e universidades varia dependendo da instituição, com pesos diferentes para cursos diferentes.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Previsão de chuva

O Inmet (Instituto Nacional de Metereologia) emitiu um alerta laranja de chuvas intensas para este fim de semana. Os estados afetados serão Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Rondônia, Pará, Amazonas e o Distrito Federal.

*Sob supervisão de Leonardo Meireles