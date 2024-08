Selecionados no Prouni têm até esta quarta para apresentar documentos Aluno deve apresentar os documentos originais, e cópias não serão aceitas Educação|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 14/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 14/08/2024 - 02h00 ) ‌



Prazo termina nesta quarta-feira Rovena Rosa/Agência Brasil/Arquivo

Os alunos pré-selecionados na 1ª chamada do Prouni (Programa Universidade para Todos) têm até esta quarta-feira (14) para confirmar as informações prestadas nas inscrições. Para garantir o direito à matrícula, é necessário comparecer à instituição de ensino e apresentar a documentação. Entre os documentos exigidos, estão carteira de identidade, comprovante de residência, certificado de conclusão do ensino médio e comprovante de renda (confira a lista completa abaixo). Além disso, o Ministério da Educação lembra que o aluno deve levar a versão original dos documentos. Cópias não serão aceitas, mesmo que estejam autenticadas.

Criado em 2004, o Programa Universidade para Todos oferta bolsas de estudo (integrais e parciais) em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em faculdades privadas.

Veja a lista completa de documentos sugeridos para apresentação na instituição de ensino, no momento da comprovação das informações:

O programa ocorre em duas etapas anuais e tem como público-alvo o estudante sem diploma de nível superior. Como critérios para a seleção dos candidatos, o Prouni considera aspectos como a renda familiar bruta mensal por pessoa, se o candidato cursou integralmente o ensino médio em escola da rede pública ou na condição de bolsista integral em instituição privada de ensino médio, se o aluno é pessoa com deficiência, entre outros requisitos previstos na legislação.

Calendário

O processo seletivo também conta com a 2ª chamada. Veja as datas: