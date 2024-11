Tema da redação e questões do Enem ganham destaque nas redes sociais; veja posts Neste ano, mais de 4,3 milhões de inscritos estão buscando uma vaga no ensino superior por meio do exame Educação|Do R7, em Brasília 03/11/2024 - 18h40 (Atualizado em 03/11/2024 - 19h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Primeiro dia de provas aconteceu neste domingo Tânia Rêgo/Agência Brasil - 3.11.2024

Os participantes do primeiro dia de provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano repercutiram o tema da redação nas redes sociais após deixarem os locais da avaliação. “Não achei o tema da valorização da herança africana difícil, mas o nervosismo atrapalhou muito na hora da escrita”, disse uma usuária em uma plataforma. Além disso, a citação de referências da cultura brasileira em questões, como Rita Lee e Racionais, também movimentou as redes (confira as reações a seguir).

Redação

Com o tema “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”, vários participantes utilizaram referências da sociedade brasileira para elaborar seus textos. Um usuário afirmou que citou Elza Soares, cantora icônica do Brasil.

Citar Elza Soares foi fundamental né mores? #Enem2024 — Louisflorencioo💆🏾‍♂️ (@louisflorencioo) November 3, 2024

Outro participante, embora tenha elogiado a escolha do tema, disse que a ansiedade atrapalhou seu desempenho no final.

Achei o tema muito de boa, mas bateu ansiedade no final e comecei a errar umas palavras no final kkkkk #Enem2024 — Lagomarsino🇲🇨 | BLEACH (@gugoml14) November 3, 2024

Outras pessoas também usaram as redes para elogiar o assunto, mesmo sem terem participado. “Sem brincadeira, eu iria falar sobre como é importante a valorização da cultura na nossa sociedade e a influência na nossa língua e nas palavras”, afirmou uma usuária.

‌



Eu na redação ja metia um Wakanda, mas sem brincadeira eu iria falar sobre como é importante a valorização da cultura na nossa sociedade e a influência na nossa língua e das palavras. Além disso, falaria sobre os cablocos de julho e o enredo da mangueira de 2018 #Enem2024 — Cristina Vitor 👩🏽‍🔬 (@Cristina_Vitor) November 3, 2024

O professor Iago Gomes usou as redes sociais para elogiar o tema, e relembrou da aprovação da lei, que tornou obrigatório o ensino da cultura e da história africana nas escolas.

“Desafios para valorização da herança africana no Brasil” é o tema da redação do ENEM este ano, e que baita golaço da equipe do INEP!



Essa vai para importância da Lei 10.639/03 que tornou obrigatório o ensino de cultura e história africana nas escolas, ainda pouco efetivada. — Iago Gomes (@profiagogomes) November 3, 2024

Referências

Além disso, o grupo brasileiro de rap Racionais foi mencionado em algumas questões. O fato não passou em branco nas postagens, que ressaltaram a importância da presença desses artistas.

‌



Adorei a questão dos racionais no #Enem2024 — Joseph Ratske (@RatskeJoseph) November 3, 2024

O grupo também foi citado na redação de uma participante, que também recorreu às obras da escritora Djamila Ribeiro e do ambientalista e filósofo brasileiro, Ailton Krenak.

Citei Racionais, Dijamila Ribeiro e Ailton Kenak na redação do enem, tomara q o correto ame — amanda (@zero_amandas) November 3, 2024

Outra artista lembrada foi Rita Lee, símbolo do rock nacional. “A Rita Lee aparecendo na prova fez meu dia. Fiquei até mais feliz com as palavras dela.”

‌



A Rita Lee aparecendo na prova fez meu dia. Fiquei até mais feliz com as palavras dela #Enem2024 — Biatriste🪐 (@beaakkj) November 3, 2024

Prova

Alguns participantes reclamaram do tamanho da prova, que se tornou cansativa. " As palavras não faziam sentido na minha cabeça mais", disse um usuário.

tinha cada texto quilométrico no Enem q na questão 40 as palavras nem faziam sentido na minha cabeça mais — ∆ (@lllll_liv) November 3, 2024