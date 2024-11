UnB abre edital de vestibular com 214 vagas exclusivas para idosos São ofertadas oportunidades para bacharelado e licenciatura; início das aulas está previsto para março de 2025 Educação|Do R7, em Brasília 16/10/2024 - 17h18 (Atualizado em 16/10/2024 - 17h18 ) twitter

Inscrições terminam em 30 de outubro Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

A UnB (Universidade de Brasília) abriu o edital exclusivo do vestibular para idosos a partir de 60 anos, com vagas para o primeiro semestre letivo de 2025. Ao todo, são 214 vagas para cursos de bacharelado e licenciatura. As inscrições podem ser feitas pelo site do Cebraspe até as 18h de 30 de outubro. A previsão é que as aulas comecem em março.

Entre os cursos ofertados estão: agronomia, ciência política, educação física, comunicação social, enfermagem, nutrição e pedagogia. As vagas são divididas nos campi de Ceilândia, Darcy Ribeiro( Asa Norte), Gama e Planaltina.

Para participar, o idoso precisa passar por uma redação de caráter eliminatório. A prova será aplicada em 1° de dezembro e terá duração de 5 horas. Os locais serão divulgados posteriormente.

O resultado final da redação e a relação dos candidatos aprovados serão divulgados em janeiro. Após a data, os selecionados terão que fazer o registro acadêmico e entrega de documentos pela internet no site do Cebraspe. Veja o edital completo aqui.

Cronograma

Inscrições: até 30 de outubro

Prova: 1° de dezembro

Resultado: 10 de janeiro de 2025