Vestibular da Fuvest 2025 tem primeira fase neste domingo, com mais de 107 mil inscritos Mais de 8 mil vagas estarão disponíveis para ingresso na USP; prova de conhecimentos gerais será das 13h às 18h Educação|Do R7 17/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 17/11/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vestibular da Fuvest é um dos mais concorridos do país SÉRGIO CASTRO/ESTADÃO CONTEÚDO - 06.01.2015

A primeira fase do vestibular da Fuvest 2025 começa neste domingo (17), na capital e em cidades da região metropolitana, interior e litoral de São Paulo. A prova de conhecimentos gerais será realizada das 13h às 18h. Os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h.

O cartão com o local de prova já foi liberado aos candidatos, mas informações podem ser obtidas no Guia do Vestibular. A 2ª fase está prevista para os dias 15 e 16 de dezembro.

O número total de inscrições deste ano é de 107.330, incluindo 11.213 pessoas na modalidade de treinamento, que ainda não concluíram o ensino médio. Sem esta modalidade, o número total é de 96.117.

Este ano, a Fuvest oferecerá 8.147 vagas para ingresso na USP, sendo 4.888 vagas para ampla concorrência, 2.053 vagas para pessoas egressas de escolas públicas e 1.206 vagas para pessoas egressas de escolas públicas autodeclaradas negras, de cor preta ou parda, e indígenas.

‌



O que levar para prova do Vestibular 2025 da Fuvest?

Itens necessários para os dias de prova

Documento de identificação, digital ou físico

Caneta esferográfica, azul ou preta, de corpo transparente

Itens opcionais que podem ser utilizados

‌



Garrafa de água

Alimentos leves

Lápis ou lapiseira

Borracha

Apontador

Apontador Régua transparente

Itens médicos autorizados com antecedência

Para auxiliar os candidatos, a Fuvest disponibiliza guias com as principais informações sobre o processo, incluindo datas, documentos necessários, programa das disciplinas, recursos disponíveis para candidatos com necessidades específicas. Já estão disponíveis os guias de Inclusão, Jornada, Prova e Carreiras, que podem ser acessados no site do Vestibular 2025 da Fuvest.

Este ano foram disponibilizados mais de 180 cursos da Universidade de São Paulo, divididos em três áreas do conhecimento, ciências biológicas, exatas e humanas, e distribuídos em 42 unidades de ensino e pesquisa em sete cidades do estado de São Paulo (Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, São Carlos e São Paulo).

‌



Medicina segue como o curso mais concorrido, com uma relação de 96,5 pessoas candidatas por vaga, uma diminuição em relação ao ano passado, quando a relação era de 117,6.

Calendário vestibular Fuvest 2025

1ª Fase Fuvest 2025: 17/11/2024

2ª Fase Fuvest 2025: 15/12 e 16/12/2024

Provas de competências específicas: entre 09/12/2024 e 09/01/2025, a depender da carreira

Divulgação do resultado da Fuvest 2025: 24/01/2025