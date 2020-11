Justiça eleitoral do Amapá pede que eleições sejam adiadas em Macapá Solicitação encaminhada ao TSE leva em conta o incêndio que interrompeu o fornecimento de energia na capital do Estado Justiça eleitoral do Amapá pede que eleições sejam adiadas em Macapá

Macapá tem 292.718 eleitores aptos a votar neste ano Divulgação/Prefeitura de Macapá

O TRE (Tribunal Regional Eleitoral do Amapá) enviou nesta quarta-feira (11) um pedido para que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) adie as eleições municipais em Macapá, capital do Estado. O pleito está programado para acontecer no próximo domingo (15).

A solicitação leva em conta o incêndio em uma subestação de energia em Macapá na terça-feira da semana passada (3), que deixou 14 dos 16 bairros da capital sem energia elétrica. O pedido cita que "várias ações de vandalismo, algumas delas dirigidas e coordenadas por membros de facções criminosas, estão acontecendo na capital".

O fornecimento parcial de energia foi retomado no último sábado (7), mas segue feito em forma de rodízio. Os moradores, no entanto, ainda reclamaram que o serviço ainda apresenta falhas em algumas regiões.

Mais cedo, o TRE local comunicou a transferência dos locais de votação de alguns eleitores do Estado. Em Macapá, as seções do IFAP (Instituto Federal do Amapá) e da Escola Padre Ângelo Biraghi foram deslocadas para a Escola Estadual Professor Antônio Munhoz Lopes e para a Escola Municipal Maestro Miguel Alves da Silva, respectivamente.

A cidade de Macapá conta com 292.718 eleitores aptos a escolher seus representantes a prefeito e vereador no pleito deste ano. Para tentar garantir a realização das eleições, o TSE já enviou 1.200 baterias de urnas eletrônicas para o Amapá.

"O Pleno do TRE-AP, em Sessão Administrativa convocada em caráter emergencial nesta data, resolveu solicitar ao TSE o adiamento das eleições no município de Macapá, até o restabelecimento regular da energia elétrica, prosseguindo normalmente o pleito nos demais municípios do Estado, já que nestes, a situação de segurança do eleitor poderá ser mantida sob controle, com o aparato de segurança atualmente disponível", diz o pedido.

A Justiça Eleitoral do Amapá contará com o apoio da segurança pública para a realização das Eleições 2020. Atuarão nas missões de guardas das urnas e de guarda dos locais de votação no dia do pleito 810 policiais militares, 53 bombeiros e quatro policiais federais.