Abstenção no segundo turno em BH é maior do que o número de votos do candidato derrotado Índice ficou acima da média registrada, ao menos, desde de 2012 na cidade e superou a taxa de 2020, primeiro ano de pandemia Eleições 2024|Bruno Menezes, da RECORD Minas 27/10/2024 - 22h13 (Atualizado em 27/10/2024 - 22h14 ) twitter

Presidente do TRE-MG chamou atenção para o nível de abstenção em BH

O índice de abstenção no segundo turno da Eleição 2024 em Belo Horizonte foi de 31,95%, ou seja, 636.752 eleitores que deixaram de votar. O percentual é maior do que o número de votos alcançado pelo candidato derrotado, Bruno Engler (PL). O político conquistou 577.537 (46,27%) dos votos válidos. No primeiro turno, a taxa de não comparecimento na capital mineira foi de 29,54%, totalizando 588.700 eleitores.

Segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a abstenção dos dois turnos em BH de 2024 também é a maior registrada, ao menos, desde 2012. Os dados ficaram acima de 2020, primeiro ano pandêmico, quando 550.665 (28,34%) eleitores que não votaram.

A alta abstenção chamou a atenção do presidente do TRE-MG (Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais). O desembargador Ramom Tácio comentou sobre o assunto em coletiva de imprensa realizada na sede do tribunal após o resultado da votação.

“Nós temos feito um trabalho de realce da importância do comparecimento do eleitor às eleições, mas eu acho que isso é também um chamado que tem que ser levado adiante por aquele que apresenta seu nome para avaliação do povo”, declarou.

Camilo Aggio, cientista político da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), avalia que é difícil apontar apenas um motivo para o crescimento da abstenção em Belo Horizonte. “Podemos cogitar até o clima chuvoso dos últimos dias que, finalmente, resolveu visitar BH. Mas é plausível admirar que as posições políticas representadas pelos dois candidatos não cativou maior participação política e eleitoral do eleitor belo-horizontino. É provável que nem Fuad, nem Bruno conseguiram empolgar a ponto de retirar os eleitores de Belo Horizonte de suas camas ou de suas rotinas para votar”, comenta.

“Clima de tranquilidade”, diz presidente do TSE sobre o segundo turno:

Resultados

Com 100% das urnas apuradas, Fuad Noman (PSD) foi reeleito prefeito de Belo Horizonte, com 670.574 (53,73%) dos votos. Bruno Engler (PL) ficou em segundo lugar, com apoio de 577.537 (46,27%) dos votos válidos.

Noman iniciou a campanha de reeleição na lanterna, mas avançou durante o processo e chegou ao segundo lugar. Ele fechou o primeiro turno com 336.442 (26,54%) votos, contra 435.853 (34,38%) votos de Bruno Engler.