Após Maduro questionar sistema eleitoral, TSE diz que urna é totalmente auditável O presidente venezuelano afirmou, sem provas, que os resultados das urnas eletrônicas do Brasil não são auditados Eleições 2024|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 24/07/2024 - 11h58 (Atualizado em 24/07/2024 - 12h49 ) ‌



Maduro questionou o processo eleitoral do Brasil Reprodução/Instagram/@nicolasmaduro

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) informou que é possível auditar e realizar recontagem de votos na urna eletrônica, que é totalmente auditável. Sem citar nomes, a Corte respondeu às declarações do ditador venezuelano, Nicolás Maduro, que criticou o sistema eleitoral brasileiro durante comício nesta terça-feira (23). Maduro afirmou, sem provas, que os resultados das urnas eletrônicas do Brasil não são auditados.

Segundo o TSE, “as entidades fiscalizadoras do processo eletrônico de votação têm acesso aos sistemas eleitorais desenvolvidos pelo Tribunal Superior Eleitoral 12 meses antes do primeiro turno das eleições”.

“O acompanhamento dos trabalhos ocorre em ambiente controlado, sem acesso à internet, sendo vedado portar qualquer dispositivo que permita o registro ou a gravação de áudio ou imagem. Também não é permitido retirar qualquer elemento ou fragmento dos sistemas ou programas elaborados sem a expressa autorização do Tribunal. Durante a fase de desenvolvimento, podem ser disponibilizadas versões dos sistemas abertos para análise para comparação das mudanças realizadas pelas equipes de desenvolvimento”, diz a Corte.

Só um sistema eleitoral comprovadamente transparente e auditável pode garantir a segurança do seu voto do momento em que ele é digitado na urna até chegar à totalização 🔐 É tecnologia que garante a integridade da democracia! #VotoSeguro #Eleições2024 pic.twitter.com/JRuGJZeGmX — TSE (@TSEjusbr) July 24, 2024

Para o TSE, realizado no dia da votação, o Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais é o evento de verificação de autenticidade dos programas instalados nas urnas. Também na data da eleição, ocorre o Teste de Integridade das Urnas Eletrônicas, ocasião em que se realiza a auditoria de checagem do funcionamento desses equipamentos em condições normais de uso.

Na semana passada, o tribunal decidiu enviar dois especialistas em sistemas eleitorais para acompanhar as eleições da Venezuela, marcadas para o dia 28 de julho. No mês passado, o tribunal informou que não enviaria observadores.

Em nota, o TSE informou que a decisão parte de um convite feito pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela. Para acompanhar as eleições, serão enviados os representantes Sandra Damiani e José de Melo Cruz. Ainda segundo o tribunal, a resposta foi encaminhada oficialmente ao governo venezuelano no início do mês.