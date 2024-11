Aprenda a usar o e-Título, justificar seu voto e utilizá-lo como documento Quem pretende usar o aplicativo durante o segundo turno precisa baixá-lo ou atualizá-lo até este sábado Eleições 2024|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 26/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 26/10/2024 - 02h00 ) twitter

e-Título é a versão digital do título de eleitor Marcelli Casal Jr/Agência Brasil - Arquivo

O e-Título, versão digital do título de eleitor, é uma inovação que facilita a participação no processo eleitoral brasileiro. O aplicativo permite aos cidadãos verificar o status do seu documento e justificar ausências em pleitos anteriores. Neste domingo (27), ele poderá ser utilizado como forma de identificação nos 51 municípios onde ocorre o segundo turno das eleições municipais. Quem pretende usar o app tem até este sábado (26) para fazer o download ou atualizar a ferramenta.

O e-Título pode substituir o documento de identificação para votar, desde que tenha a foto do eleitor.

Como votar usando o e-Título

Apresente o e-Título no dia da votação, caso sua biometria esteja registrada. Se não estiver, é necessário apresentar o e-Título e um documento oficial com foto.

Como justificar o voto com o e-Título

Se você não compareceu às últimas eleições, acesse o sistema “Justifica”, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), e siga as instruções. Será necessário informar seu número de título de eleitor, nome completo e data de nascimento.

Outros documentos aceitos para votação

Carteira de identidade

Identidade social (para pessoas trans e travestis)

Passaporte ou outro documento de valor legal equivalente

Carteira de categoria profissional reconhecida por lei

Certificado de reservista

Carteira de trabalho

Carteira Nacional de Habilitação

Vale lembrar que esses documentos oficiais são admitidos para votar mesmo que estejam fora da validade, desde que a foto esteja legível.

Por exemplo, a versão impressa da carteira de trabalho é aceita, mas a versão digital não pode ser utilizada para comprovar a identidade do eleitor, pois não tem foto.