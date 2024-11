Boulos cancela atos deste sábado com Lula devido a fortes chuvas; SP está em alerta de ‘perigo’ Candidato à Prefeitura da capital paulista vai se reunir com presidente para gravação de vídeos de campanha Eleições 2024|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 19/10/2024 - 11h28 (Atualizado em 19/10/2024 - 13h08 ) twitter

Lula está em SP desde a noite dessa quinta Ricardo Stuckert/Presidência da República - 5.10.2024

O candidato à Prefeitura de São Paulo (SP) Guilherme Boulos (PSOL) cancelou os dois comícios que faria neste sábado (19) ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva devido às fortes chuvas que atingem a capital paulista. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de “perigo” para a cidade, com risco de grandes acumulados de chuvas, entre 30 e 60 mm/h, ventos intensos, de 60 a 100 km/h, e queda de granizo.

O aviso vale também para localidades do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. O também candidato Ricardo Nunes (MDB), atual prefeito de SP, manteve as agendas do dia, que incluem a ida a um evento religioso de tarde, no Jardim Umuarama. Segundo a equipe de Boulos, a participação no debate da RECORD, às 21h deste sábado (19), está mantida. Nunes também confirmou presença.

Mediado pelo jornalista Eduardo Ribeiro, o evento poderá ser acompanhado pela RECORD, Portal R7, Playplus e plataformas digitais da RECORD. Além disso, o Estadão.com e a rádio Eldorado vão transmitir o debate ao vivo. A campanha também informou que o deputado federal vai gravar vídeos com o presidente ao longo do dia.

Pela manhã, Lula e Boulos, ao lado da candidata a vice na chapa, Marta Suplicy (PT), fariam caminhada no bairro Jardim Myrna, na Zona Sul. De tarde, o ato ocorreria na Cidade São Mateus, na Zona Leste.

Lula está em São Paulo desde a noite de quinta (17). Ele viajou para a capital paulista depois de visita à Bahia, onde esteve em um comício no município de Camaçari. Nessa sexta (18), o presidente participou de dois atos de campanha no estado de São Paulo — em Diadema e em Mauá.

Na Bahia, Lula prestigiou o candidato do PT à Prefeitura de Camaçari, Luiz Caetano, que tem como vice a pastora evangélica Déa Santos (PSB). Em discurso, o petista declarou que “ninguém foi mais de esquerda que Jesus Cristo”. A fala foi criticada pela bancada parlamentar evangélica.

Em Diadema, o presidente esteve ao lado do nome do partido à prefeitura da cidade, José de Filippi, e voltou a defender isenção no imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. A medida é uma promessa de campanha do petista, que pretende implementá-la até o fim de 2026.

Já em Mauá, Lula foi a um comício do candidato petista ao Executivo do município, Marcelo Oliveira. No evento, o presidente afirmou que o Acredita, programa de crédito apresentado por ele nesta sexta (18), será o último lançamento do governo federal. Ele quer, agora, ver os resultados das políticas criadas. O presidente tem cobrado agilidade dos integrantes de sua gestão para entregar as iniciativas anunciadas.