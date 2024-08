Boulos lidera seguido por Nunes em São Paulo, e 2º turno tem empate entre os dois, diz Atlas Levantmento mostra Boulos com 32,7% das intenções de voto, e Nunes com 24,9%; Marçal, Tabata e Datena aparecem empatados Eleições 2024|Do R7, em Brasília 08/08/2024 - 14h50 (Atualizado em 08/08/2024 - 15h11 ) ‌



Nunes e Boulos empatam tecnicamente MONTAGEM - Fernando Frazão/Agência Brasil - 17.3.2023 E Vinicius Loures/Câmara dos Deputados - 15.5.2024

Levantamento da Atlas / Intel divulgado nesta quinta-feira (8) aponta o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) na liderança da disputa do primeiro turno pela Prefeitura de São Paulo com 32,7% das intenções de voto. O atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) está em segundo lugar, com 24,9%. Na terceira colocação vêm tecnicamente empatados Pablo Marçal (PRTB) com 11,4%, Tabata Amaral (PSB), com 11,2%, e Datena (PSDB) com 9,4%. Maria Helena (Novo) tem 3,5%, e Ricardo Senese (UP) 0,7%. Não pontuaram Altino Prazeres Jr (PSTU) e João Pimenta (PCO). Brancos e Nulos representam 5,6% e 0,6% dos entrevistados não souberam responder.

Em um eventual segundo turno entre Boulos e Nunes, os candidatos estão tecnicamente empatados. Boulos teria 42,4% contra 42% de Nunes. Brancos e nulos seriam 11,1% e 4,5% não souberam responder.

O levantamento foi realizado com 2.037 entrevistados, entre os dias 2 e 7 de agosto. A margem de erro é de aproximadamente 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa, registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP-05924/2024, tem um nível de confiança de 95%.

Considerando apenas os votos válidos, Guilherme Boulos tem 34,9% das intenções de voto. Ricardo Nunes vem em seguida com 26,5%. Em terceiro lugar está o candidato Pablo Marçal, com 12,2%, tecnicamente empatado com Tabata Amaral (11,9%) e Datena (9,9%). Maria Helena (Novo) aparece com 3,7%, Ricardo Senese (UP) tem 0,8%. Não pontuaram Altino Prazeres Jr (PSTU) e João Pimenta (PCO).

Outros cenários de segundo turno

Se a disputa em segundo turno fosse Boulos e Marçal, Boulos venceria com 44,1% dos votos contra 35,2% de Marçal. Brancos e nulos seriam 17% enquanto 3,7% não souberam responder.

Entre Boulos e Datena, o candidato do PSOL levaria vantagem com 39,9% dos votos contra 29,5% de Datena. Brancos e nulos seriam 26,8% e 3,9% não souberam responder.

Em uma eventual disputa entre Nunes e Tabata no segundo turno, Tabata ganharia com 43,4% contra 38.3% de Nunes. Brancos e nulos são 13,5% e 4,8% não souberam responder.

Entre Boulos e Tabata, Boulos venceria com 37,7% contra 27,4% de Tabata. Brancos e nulos seriam 30,1% e 4,8% não souberam responder.